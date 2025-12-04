黑幫犯罪科技化! 聘中國工程師"客製化APP"暗通詐團
社會中心／莊立誠 吳培嘉 台北報導
台灣是科技之島，就連黑幫犯罪也在加速科技化！現在傳出，許多詐騙集團為了躲避警方查緝，找中國工程師設計〝客製化〞通訊APP，讓犯罪聯繫、金流紀錄，可以不被發現，警方會發現這樣的狀況，是因為在部分罪犯的手機裡，發現市面上沒有看過的通訊程式，這讓警方溯源追查，形成斷點。
民視記者莊立誠﹔「手機app五花八門，不過現在卻傳出，詐團有客製化的內部軟體，供詐團內部使用，躲避追查。」台灣黑幫科技化，現在傳出，詐團內部的聯繫管道，也出現客製化APP，降低監控及取證風險。根據平面報導指出，包括竹聯、四海等黑幫，過去慣用Telegram、Signal等平台，如今重金委託中國工程師，開發具備加密傳輸、訊息自毀，和權限控管等功能的"封閉APP"，降低警方監聽、證據外流的風險。刑事局預防科偵查員江配芸表示，科技的發達，很多詐騙的手法跟科技都會有結合，例如說詐騙集團利用AI，或是Deepfak深偽技術，或者是說假投資的APP。
黑幫犯罪加速科技化，詐團靜開發專屬APP。（圖／民視新聞）
外傳詐騙集團就是透過這一類的加密軟體，與機房聯絡，串起柬埔寨和台灣，而這款軟體介面簡易、不需註冊程序，屬於客製化、小眾化的APP，也無法在一般軟體商店平台取得，而黑幫開發的APP，除了用來犯罪溝通、躲避查緝，還有多款是為了詐騙而設計。刑事局預防科偵查員江配芸表示，讓民眾看到APP內自己投入的錢，有上漲的趨勢，進而讓民眾越投越多，初期會讓民眾小額獲利，投入大量的資本之後，領不出錢，然後讓民眾驚覺受騙。
黑幫犯罪加速科技化，詐團靜開發專屬APP。（圖／民視新聞）
根據了解，這些APP多由中國技術人員開發。無奈兩岸司法互助，長期呈現單向，難以向上溯源，恐怕也成為，孳生黑幫犯罪的溫床。
