黑幫籌組「資豐e點通」誘騙抽新股！警逮明仁會成員、查扣千萬名車名錶

記者陳佳鈴／台中報導

竹聯幫明仁會及地方角頭勢力籌組的假投資詐欺集團！該集團利用投資 App「資豐 e 點通」誘騙民眾參與未上市股票抽籤，吸金高達數千萬元。(圖/翻攝畫面)

刑事局電信偵查大隊宣布偵破一起由竹聯幫明仁會及地方角頭勢力籌組的假投資詐欺集團！該集團利用投資 App「資豐 e 點通」誘騙民眾參與未上市股票抽籤，吸金高達數千萬元。專案小組歷經半年、跨越 8 波搜索行動，足跡遍及全台7個地區，成功緝獲包含控盤首腦與毒品通緝犯在內的 30 名嫌犯，並扣押價值超過2,000萬元的贓物與現金。

根據警政署165反詐騙系統資料庫顯示，該集團設計精密的詐騙App，以「投資未上市股票」為誘餌，吸引民眾匯款或由假理財專員到府取款。目前已知報案受害者達54人，財損金額約上億新台幣。

警查扣包含賓士 G500、保時捷、BMW等4輛名車，以及兩支總價千萬的百達翡麗名錶與精品香奈兒包，生活極其奢靡。(圖/翻攝畫面)

專案小組調查發現，該集團背後不僅有竹聯幫明仁會背景的成員坐鎮，更吸收未成年人擔任車手。警方自113年3月起至114年10月間，共發動8波大規模搜索行動，於基隆、雙北、苗栗、台中、高雄、屏東等地同步掃蕩。

包括黑幫首腦與共犯「包含夏姓、吳姓、陳姓」等主嫌共計 30 人到案。查扣現金490萬餘元、泰達幣（USDT）9.4萬餘顆。此外，還查扣包含賓士 G500、保時捷、BMW等4輛名車，以及兩支總價千萬的百達翡麗名錶與精品香奈兒包，生活極其奢靡。現場另搜出卡西酮與K他命咖啡包近千包，以及暴力威脅用的手指虎。

在偵辦過程中，警方緝獲一名陳姓水房主嫌，其自109年起因運輸毒品案遭通緝。逮捕當下，陳嫌企圖持相似度達90%的友人身分證矇混過關，但在警方銳利查證下當場破功。陳嫌冒名逃亡5年的紀錄終告結案，全案依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪條例等罪嫌移送法辦。

該集團設計精密的詐騙App，以「投資未上市股票」為誘餌，吸引民眾匯款或由假理財專員到府取款。(圖/翻攝畫面)

