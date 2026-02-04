黑幫總護法到影視大亨！林志穎徐若瑄因他而紅 吳敦傳奇人生謝幕

曾捧紅林志穎、徐若瑄的傳奇影視大佬吳敦離世，享受77歲。（圖／張兆輝攝）

前竹聯幫大佬吳敦，於2月3日上午離世，享壽77歲，震驚黑白兩道。事實上，吳敦在除了黑幫背景外，還踏入電影界發展，與王晶、朱延平等多位大咖導演合作，舉凡林志穎、徐若瑄、金城武等紅極一時的明星，都是吳敦幫忙捧紅。

吳敦家屬今釋出訃聞，透露吳敦是在2月3日上午6點30分離世，享壽77歲。預計2月15日在二殯舉辦告別追思會，當天不開放公祭，希望讓家人溫馨陪伴著吳敦，走完人生最後一堂路。

據悉，吳敦在1991年因江南案入獄後，受到黑澤明的電影原著《羅生門》啟發。出獄後，便決心踏入電影界發展，靠著手上的資源和人脈創辦「長宏影視公司」，先後和王晶、麥當傑、蔡揚名、朱延平、金鰲勳、劉家昌等多位紅遍台灣、香港的知名導演合作。

吳敦夫婦和林志穎合影。（圖／中時資料照）

像是《旋風小子》、《新烏龍院》、《報告班長3》、《倚天屠龍記》、《功夫灌籃》等多部經典電影，都是由長宏影視公司擔任製片商，也捧紅林志穎、徐若瑄、金城武、釋小龍、郝劭文、張衛健、賈靜雯、陳楚河等多位一線大咖。

吳敦在多年的牢獄生活中，大量閱讀影視相關的經典作品，其中就屬黑澤明的電影原著《羅生門》最讓他感動，也為他奠定日後跨足影視創作與製片的文化基礎。他曾提到，獄中相對封閉的環境讓他有機會靜下心來思考人生未來的方向，並決心在出獄後遠離幫派鬥爭，轉向合法的影視產業發展。從原本竹聯幫的總護法，蛻變成影響台灣演藝圈的影視大亨，也成為台灣影劇史上最具傳奇色彩的人物。

