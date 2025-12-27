黑幫老爸夠嗆！國中兒談判他撂黑衣人助陣 揮刀逼女學生下跪

爸爸撂黑衣人助陣國中兒子，逼兩位女學生下跪認錯，警方逮人。讀者提供



花蓮縣吉安警分局獲報，吉安鄉宜昌一街一帶有聚眾，現場有人持刀進行言語恐嚇，且作勢攻擊，逼迫兩名女學生下跪。經查，全案起因於學生之間的網路糾紛，兒子和對方談判，黑幫背景的徐姓男子現身助陣，且撂來一批黑衣人。警方隨後持拘票逮捕徐男。

調查發現，花蓮縣某國中男學生，與同學起糾紛，男學生的爸爸徐男（34歲）涉嫌持刀，且撂人前往吉安鄉宜昌一街一帶助陣兒子。一票人抵達後，拿著刀械揮舞，並要求2名國中女生下跪認錯。

吉安警分局獲報後報請花蓮地檢署指揮偵辦，朝恐嚇、妨害秩序等罪進行調查及偵辦，將深入了解本案事發原因及過程。警方也呼籲民眾遇有糾紛應理性處理，切勿以暴力或不法方式解決，以免觸法。

爸爸撂黑衣人助陣國中兒子，逼兩位女學生下跪認錯。讀者提供

徐男（中者）被移送法辦。讀者提供

