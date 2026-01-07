黑幫聯手詐團與二手車行 47人受騙損失2億

警方近期破獲一起黑幫與境外詐騙集團聯手的重大詐欺案。（圖／東森新聞）





警方近期破獲一起黑幫與境外詐騙集團聯手的重大詐欺案。該犯罪集團不僅利用「假檢警」與「假投資」手法詐騙民眾積蓄，更透過經營二手車行作為掩護，誘騙資金耗盡的被害人申辦高利貸，甚至抵押房產，進行「剝皮式」詐騙。全台共有47人受害，財損金額超過2億元。



專案小組經長期蒐證，日前發動攻堅行動。在新北三重的社區大樓內，警方破門而入，當場喝令屋內人員趴下，順利逮捕具有幫派背景的吳姓主嫌。與此同時，另一組警力前往新北樹林一間二手車行進行搜索。警方入內後隨即控制現場，要求所有員工出列受檢，因為這間看似正常的車行，實則是詐騙集團誘騙被害人進行巨額貸款的關鍵據點。

廣告 廣告

警方調查發現，該集團分工縝密，先由境外的詐騙機房透過網路投送假投資訊息，或隨機致電民眾謊稱涉及刑案（假檢警）。待被害人現金被騙光後，詐團成員便將其轉介至同夥經營的二手車行。這家車行「掛羊頭賣狗肉」，表面買賣車輛，實則從事非法融資。車行人員會引介民間金主及配合的地政士，誘使被害人拿房地產抵押借款，在此過程中賺取高額手續費與利息，直到被害人資產被榨乾為止，最後再由車手將贓款提領上繳。



刑事警察局偵六大隊第四隊隊長劉永畯指出，具有幫派背景的吳姓主嫌及楊姓共犯，主要負責勾結柬埔寨詐騙機房，並在幕後負責指揮操控，而涉案的二手車行正是其從事非法融資貸款的重要一環。



據檢警統計，該集團犯案時間約從民國113年1月至114年8月間。受害慘重的一名台北市70歲婦人，誤信假投資股票廣告，先後投入2,665萬元，積蓄遭騙光後，又被集團誘導以名下房產抵押借貸700萬元，單人總財損高達3,365萬元，為本案金額最高的受害者。



此次行動警方共逮捕吳姓主嫌、車行業者、金主、地政士及車手等34人到案，現場查扣現金75萬元，並扣押嫌犯名下4間不動產及7筆土地，總價值約5千萬元。全案訊後依詐欺、重利、洗錢防制法、組織犯罪防制條例，以及新修正的詐欺犯罪危害防制條例等罪嫌，移送地檢署偵辦。

更多東森新聞報導

水房洗錢61.73億！ 黑幫主嫌遭起訴求刑10年

癡情女助黑幫老大越獄被捕 遭喊「好光滑」惹怒一票人

「黑幫洗車場」把身障員工當ATM 剝皮扣薪還砍人

