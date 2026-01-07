黑幫聯手跨國詐貸吸血！LINE低息誘房產 47人慘賠2億

黑幫聯手詐貸吸血2億，假貸款真奪屋47人受害慘痛曝光。（圖 ／翻攝畫面）

刑事警察局近日破獲一起規模龐大的跨國詐騙集團，幕後竟由台灣兩大黑幫勢力聯手操盤。警方查出，四海幫海青堂1名吳姓副堂主，夥同竹聯幫雷堂楊姓幹部，勾結設於柬埔寨的境外機房，長期以「低門檻、快速撥款」為誘餌，鎖定資金周轉困難的民眾下手。

詐騙集團透過大量申請並經營「鈔急貸」、「快速貸」、「貸款通」、「GO好貸」等LINE帳號，打出「沒有辦不下來的貸款」、「警示戶、呆帳也能處理」等誇大話術，吸引被害人主動聯繫。表面上，集團以經營二手車買賣的「和逸車行」作為掩護，實際卻從事高利融資與不動產抵押貸款，成為詐騙金流的關鍵一環。

警方指出，詐團慣用「雙重剝皮」手法，先由境外機房假冒檢警或投資專員，騙光被害人現金積蓄，待被害人資金見底、急需用錢時，再轉介至車行申辦貸款。初期以「借3萬元、每月只繳836元」降低戒心，實際卻暗藏高額利息與手續費；一旦無力償還，便進一步誘騙被害人拿房產抵押，甚至由成員陪同前往地政事務所，假冒債權人完成對保，以規避公務員與警方的關懷提問。

全案共有47人受害，總金額高達2億多元，其中一名居住在台北市的70歲女子，先遭假投資詐騙損失2665萬元，後又被誘騙以房產抵押貸款，再遭詐700萬元，成為單一金額最高的被害人。刑事局歷經長期蒐證，自114年4月至8月間發動3波同步搜索，於全台多縣市查獲8處據點，逮捕吳嫌、楊嫌等34人，並查扣帳戶現金696萬元、不動產4間及土地7筆，市值約5000萬元。全案已依詐欺、重利、洗錢防制及組織犯罪等罪嫌，移送嘉義地檢署偵辦。

