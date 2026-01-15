黑幫設愛情詐騙機房 在押幕後金主顧大豪真容首曝光

靜安會愛情詐騙機房的金主顧大豪。呂志明攝



與竹聯幫靜安會大哥「夏安」夏尉瀧為換帖兄弟的顧大豪，出資成立愛情詐騙機房，並找左右手吳政修負責經營，顧大豪治軍嚴謹立下規矩，不准機房業務與酒店小姐往來，否則以家法教訓，台北地檢署日前依《刑法》加重詐欺、《組織犯罪條例》等罪，起訴19名集團成員，並對顧大豪求刑8年6月，今(1/15)日則將顧大豪等7名在押被告，移審台北地院。

竹聯幫靜安會長「夏安」夏尉瀧。資料照。呂志明攝

去(2025)年檢警偵辦竹聯幫靜安會大哥「夏安」夏尉瀧幫「地球村美日語」補習班負責人陳中義喬債案時，在夏安曾經出入的一處靜安會據點執行搜索，意外破獲一處愛情詐騙機房，因此另外分案追查。

檢警查出，竹聯幫靜安會的要角顧大豪，從事酒店、經紀公司生意，旗下小姐近百位，生意紅紅火火，他不滿於現狀想要賺更多，因此出資成立愛情詐騙機房，自己則隱身幕後找了他的左右手靜安會吳政修出面經營。

主導愛情詐騙機房的靜安會成員吳政修。資料照。呂志明攝

顧大豪將酒店、經紀公司與詐騙機房分得清清楚楚，並找了自己最信賴的帳房李芷喬負責資金調度，他還立下規矩，不准自己旗下小姐參與詐騙機房，也不准詐騙機房的業務與旗下小姐往來，若是被他發現，就會請出家法，要業務脫掉褲子趴在牆邊，然後用球棒狠狠抽打屁股直到黑青。

顧大豪的貼身大帳房李芷喬、詐騙機房帳房林彥如、吳政修的女友廖晨帆，也在今(1/15)日一併移審台北地院。呂志明攝

負責機房營運的吳政修，不僅親自招幕的重要成員，除了管理幹部外，還包括業務也就是聊天手、以及年輕女子為主的代言人。該詐騙集團以交友網站為平台，透過精心設計的四步驟詐騙手法，先由業務在網路上尋找獵物，然後假冒年輕女子與對方網戀，建立感情，再找代言人也就是年輕女子出面，透過見面贈送訂情物品等方式增進信任，並進一步以「幫助女方贖身」為由，向被害人索取巨額金錢。

當機房建立之初，新加入的成員還不知該怎麼運作時，吳政修還親自充當「教練」，示範如何進行詐騙。當時他以一名職業軍人為目標，從初步建立感情到最終成功騙取400萬元贖身費用，這一案例成為集團成員學習的重要範例。

由於北在偵辦竹聯幫靜安會大哥「夏安」夏尉瀧幫「地球村美日語」補習班負責人陳中義喬債案時，發現夏尉瀧經常出沒該處機房，一開始懷疑該處是夏尉瀧的住居處，直到搜索後才發現竟是一處機房。

一開始，所有被拘提到案的詐團成員，沒有一個人敢供出幕後金主就是顧大豪，直到隨著查扣的資料慢慢勾稽再追問相關被告，才追出原來還有個大金主顧大豪，而夏尉瀧之所以常去機房，也是因為他與顧大豪的莫逆之交。

台北地檢署指揮刑事局四大隊及台北市警局山分局，發動多波偵蒐行動，並成功破獲這個愛情機房騙局，並拘提吳政修等集團成員到案，再循線逮捕幕後金主顧大豪。經初步統計，至今已有26名被害人報案提告，詐騙金額逾600萬元。

