黑幫設融資公司、車商行騙 刑事局扣232輛權利車

（中央社記者黃麗芸台北27日電）以新竹三環幫幹部吳男為首的融資公司結合二手車商，用多元手法詐騙民眾土地及車輛，逾200人受害、總財損8000萬餘元，刑事局查獲19嫌，並扣押價值上億元的232輛權利車。

刑事局今天舉行破案記者會，偵查第二大隊大隊長李泱輯表示，日前調查新竹縣竹東鎮三環幫槍擊命案時，發現作案車輛來自新竹縣芎林鄉「承奕資融有限公司」，隨即發動搜索並循線追查。

警方初步調查發現，承奕公司與另4間貸款代辦公司及1間車行密切合作，以假借代辦貸款與虛構債務整合手法詐騙民眾土地及車輛。

廣告 廣告

警方檢具事證報請新竹地檢署指揮，專案小組分析通訊紀錄及資金流向，發現承奕等6間公司都由同一組核心成員主導，並受有殺人未遂、詐欺和毒品等多項紀錄的三環幫幹部40歲吳男指揮，為幫派近年重要金源。

警方調查，此集團詐欺手法多元，並成立行銷公司、代辦貸款公司、車行及融資公司共6間企業，分別扮演招攬、過戶、放款角色，行銷公司於網路散布廣告引流，以「債務整合、快速核貸」為誘因，吸引急需資金者詢問。

警方調查，此集團成員層層分工，包括會長、負責人、主管和業務員等，在評估被害人財力狀況後，透過2種方式詐欺。

根據刑事局新聞稿，此集團犯罪手法包括，若被害人可提供不動產擔保品，就介紹至集團旗下融資公司，透過高額手續費、縮短還款期限等資訊落差，或佯稱可向金融機構借款名義，誘騙抵押借款，導致被害人因違反契約而被迫違約、解約，進而背負鉅額違約金及債務。

新聞稿提到，此集團第二項詐欺手法則為，若被害人無法提供相關擔保品，則以信用不佳為由介紹「假購車貸款方案」，誘騙申請不實購車貸款，成功核貸購車後再由融資公司出面放款，並要求將車輛讓渡給融資公司作為擔保，除代辦公司收取高額代辦費，融資公司更無故收取高額開辦費、手續費等不合理虛假費用，層層剝削，被害人僅能取得少額資金，還無端背負沉重車貸。

此外，此犯罪集團還利用旗下車行操作過戶流程，將車輛過戶至被害人名下，使車輛快速脫產成為容易藏匿與轉手的黑市「權利車」，供其牟利及作為幫派犯案工具。

專案小組初估，自民國112年3月至114年7月，受害者至少200人，已報案約60人，以職業軍人和公務員居多，總財損逾新台幣8000萬元。

全案經蒐證完備，警方今年7月29日動員115名警力至新竹縣竹東鎮、芎林鄉同步搜索，包括6間公司、1處幫派據點、2處權利車藏匿處及多名幹部住處，拘提、查獲吳男等19嫌到案。

警方查扣汽車234輛，其中232輛為權利車，總市價破億元，另查扣現金180萬餘元、手機、存摺、球棒、帳冊及貸款文件等贓證物。

警方表示，全案詢後依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪解送竹檢偵辦，包括吳男等10嫌遭法院裁定收押禁見，其餘人以6萬至10萬元不等金額交保。（編輯：蕭博文）1141127