黑幫詐騙手法曝光！假借貸款騙抵押 警破獲市值億元權利車

警方近日展開大規模打擊行動，成功瓦解新竹黑幫「三環幫」的詐騙集團，該集團假藉貸款名義誘騙被害人抵押名下車輛，導致被害人無力償還。行動中，特勤隊全副武裝攻堅三環幫據點，逮捕多名嫌犯，並查獲高達232輛被抵押的權利車，市值超過一億元。刑事局已將這些車輛全數歸還給被害人，成功阻止車輛流入黑市，有效打擊黑幫詐騙活動。

三環幫假貸款真抵押，警查獲232輛權利車。（圖／TVBS）

特勤隊人員全副武裝抵達目標地點後，立即下車展開攻堅行動。據點內的嫌犯飼養的狗隻發現有動靜後不斷狂吠，試圖提醒主人。警方利用破壞器材成功將門打開，迅速進入據點內部。這個據點是新竹黑幫三環幫的活動基地，警方掌握他們假藉貸款名義誘騙被害人抵押財產，最終導致被害人無力償還的不法行為。

廣告 廣告

在另一處，警方同時攻堅了一間代辦公司。裡面的嫌犯聽到破門聲響想逃跑但來不及，有些嫌犯甚至還在毫無戒備地吃泡麵，全部被警方逮捕。現場可見一輛又一輛的名車被拖吊，從空拍畫面看更為驚人，大量車輛停滿空地，這些都是犯罪集團要求被害人抵押的權利車。

刑事局偵查第二大隊大隊長李泱輯表示，警方最後將232台權利車都順利歸還給被害人，也就是車貸公司。在七月的行動中查獲相關證據後，警方於11月順利完成發還程序。

警方調查發現，主嫌是40歲的吳姓男子，他是三環幫的幹部。他與手下共同設立二手車行、行銷公司及貸款公司，透過網路投放廣告，以快速借貸吸引被害人。他們要求被害人用名下車輛貸款，不僅收取鉅額手續費，車子也被過戶。他們甚至會推薦被害人到融資公司，但實際上這些融資公司都是自己人。被抵押的權利車高達232輛，市值超過一億元。

今年一月，三環幫主劉憲治因內鬨遭槍殺，但其手下仍繼續為非作歹。警方進一步追查，查出權利車詐貸案，並成功阻止車輛流入黑市，有效打擊黑幫犯罪活動。

更多 TVBS 報導

假網拍詐騙猖獗！網購BP、周董演唱會票和公仔 7嫌海削逾200萬

車行勾結詐團！ 供應車手權利車 再以三成價便宜價賣民眾

南韓20多歲男子越南遇害 屍藏行李袋 疑同鄉殺害

彰化縣長成AI詐騙受害者！「王慧梅」推療效茶 假影片瘋傳

