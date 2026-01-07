黑幫跨境詐騙車行貸款 逮34人

刑事局破獲跨境詐騙車行貸款，查扣多項贓證物。 （翻攝照片，中央社）

本報綜合報導

有黑幫背景的吳姓與楊姓男子和境外詐騙集團合作，待被害人資金不足時誘騙透過中古車行申辦貸款，賺取高額服務費；其中一名被害人受害金額達三千三百六十五萬元。刑事局循線逮捕三十四人，訊後依詐欺等罪嫌送辦。

警方一一三年十一月間經嘉義地檢署指揮，偵辦被害人遭假檢警話術誘騙，追查發現有不法集團涉案，與高雄、台中、新北、桃園、彰化等縣市警局組成專案小組擴大偵辦，經清查被害民眾共四十七名，財損金額達二億餘元。

廣告 廣告

專案小組去年四至八月間前往多地發動三波查緝行動，帶回三十歲吳姓主嫌、三十二歲楊姓共犯及車行成員、掮客、金主、地政士、車手等共三十四人到案，並查扣現金、作案手機、電腦、簽收條、印章及房產抵押文件等證物。

警方查出，四海幫海青堂吳姓副堂主夥同竹聯幫雷堂楊姓幹部，勾結設於柬埔寨的境外詐騙機房，於幕後指揮操控從事融資貸款的中古車行。境外機房先以假檢警或假投資手法詐騙被害人，待被害人資金不足時再誘騙向車行申辦貸款。涉案車行表面上經營二手車買賣，實際從事融資及不動產抵押貸款，仲介被害人向配合金主及地政士辦理不動產抵押貸款，藉機從中收取百分之十至十五高額服務費、代書費及利息等利益。

集團成員甚至陪同被害人前往地政事務所，假冒債權人完成對保程序，以應付關懷提問及警方盤查，事後被害人再將貸款金額交付詐騙集團車手。

警方清查，案件受害金額最高單一案例為台北市七十歲被害人，先遭假投資詐騙損失二千六百六十五萬元，再被以房產抵押貸款詐財損失七百萬元。

全案警訊後，依詐欺、重利，以及違反《洗錢防制法》、《詐欺犯罪危害防制條例》及《組織犯罪防制條例》等罪嫌，將吳男等三十四人移送嘉檢偵辦。