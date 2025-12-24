黑幫開發APP設投資詐騙陷阱 54人受害財損破億元

中部中心／黃毓倫、林進龍 台中報導

刑事局電信偵查大隊，溯源八波，破獲黑幫籌組假投資詐欺集團，集團設計APP，以投資抽籤未上市股票，誘騙民眾上當，總計54人受害，財損破億元，警方攻堅上門時，其中一個水房嫌犯，早就已經被通緝，卻冒用友人身分躲藏多年，這回因為涉及騙錢，栽在警方手裡！

警方全副武裝，直搗張姓水房嫌犯住處，然而詐騙集團分工細膩，抓完一個還有一個。

警方：「出來。」

警方攻其不備，迅速來到另一個水房嫌犯住處。

警方：「都不要動，警察，手機不要動，手機不要動，手機不要動，手機給我拿開。」

叫你不要動，還敢拿手機，警方連吼三次手機不要動，這名嫌犯早就因為毒品案被通緝，被警方逮捕，還冒用友人身分。





黑幫開發ＡＰＰ設投資陷阱！ ５４人受害、財損破億元

詐團成員生活奢華，戴千萬名錶。（圖／民視新聞）









刑事局電信偵查大隊第二隊長王膺智：「逮捕陳姓主嫌時，竟持劉姓友人身分證供警方查驗，經通知家屬選任辯護人，才發現劉姓友人在家中睡覺，一舉戳破陳姓主嫌，逃亡通緝6年之身分。」

詐欺集團成員眾多，七個警察單位，北中南兵分七縣市，收網逮人，經半年追查，溯源8波，不只查獲控盤首腦、還有水房金主、基層幹部，一條龍全部抓了。

刑事局電信偵查大隊第二隊長王膺智：「經過半年追查溯源八波，計查獲控盤首腦，水房金主水房幹部機手，收簿手車手等共30人到案。」

警方還查出，集團有竹聯幫明仁會背景，吸收未成年車手負責取款，而他們詐騙的手段，就是利用民眾想投資賺錢的心態。





黑幫開發ＡＰＰ設投資陷阱！ ５４人受害、財損破億元

詐團出入開名車，也遭警方查扣。（圖／民視新聞）









刑事局電信偵查大隊第二隊長王膺智：「以投資未上市股票為標的，誘騙民眾入金，經比對165資料庫發現，被害人數共計54人，財損金額高達1億1千多萬。」

集團成員大賺黑心錢，生活豪奢，戴的是千萬名錶、開的是高級房車，通通都被警方查扣，呼籲民眾投資要睜大眼、明辨是非，不要落入詐騙圈套，小心血本無歸！





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

