黑幫集團收購台灣護照轉賣大陸牟取暴利 宜蘭揪出4名收購者判刑

中國大陸人蛇集團勾結台灣犯罪組織收購台灣護照，再以20倍價格轉賣給隱匿身分的買家，牟取暴利，買家持假護照在各國進出，已知有14本護照流到希臘及印尼等國，檢警去年查出收購者及出售護照等共犯。宜蘭地方法院最近針對鄭子娟等4名收購者，判處1年2月到2年2月不等刑期。

據了解，黑幫人蛇集團利用中華民國護照在全球100多個國家享有免簽入境待遇優勢，高價出售給有特殊需求對象，其中又以中國大陸的客戶為主，運用台灣護照當成保護傘，遊走於各國。

宜蘭地檢署檢察官陳怡龍接獲情資，指揮刑事局、縣警局成立專案小組，深入追查發現，至少14本護照被收購後寄往國外，並查獲收購集團4名成員及6名出售護照者，檢方起訴後移到宜蘭地方法院審理。

據了解，47歲鄭子娟來台結婚取得身分證後離婚，返回中國大陸與前夫何財龍復婚，2人被福建省幫派吸收，2023年7、8月間，鄭女與32歲台籍男子賴柏強在台成立「護照收購集團」，賴招募同夥沈東池、林禹丞加入，聽命於何財龍指揮。

集團分工，鄭女等4人以每本6000到1萬元在宜蘭收購護照，鄭女、賴男依照何財龍指示，把護照寄到希臘、印尼等國，每寄出一本護照給後，何財龍發給1萬7000元酬勞，人蛇集團則以1萬歐元、約30萬元台幣轉賣中國客戶，不法牟取20倍利潤。

宜蘭地檢署2024年3月陸續收網，出售護照6名被告在同年7月，遭宜蘭地院判處3月到6月有期徒刑，4名收購被告則是最近判刑。

法院判決，鄭子娟、賴柏強涉犯參與犯罪組織罪、共同犯買賣護照罪、以護照抵充債權罪，分別被判2年及2年2月；沈東池、林禹丞共同犯買賣護照罪，判刑1年4月與1年2月，林獲緩刑3年。

