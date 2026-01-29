黑幫養「泰瑞狗」咬人！竹聯弘仁會設假投資APP削破億 專屬紅包袋露餡

竹聯弘仁會設假投資APP削破億，專案小組荷槍實彈攻堅。讀者提供

黑幫入侵社群軟體，化身「投資教父」專吸民眾血汗錢！刑事警察局南部打擊犯罪中心日前破獲由竹聯幫弘仁會主導的詐騙集團，年僅31歲的潘姓主嫌率領旗下「小鮮肉」軍團，利用假投資APP「TradeGO泰瑞狗」在全台瘋狂割韭菜，初步估計受害者達21人，詐騙總金額飆破新台幣1億元。

詐團招攬小鮮肉擔任專員負責面交收款。讀者提供

南打調查發現，以潘嫌為首的犯罪集團手法極其細膩，他們先在Facebook、TikTok（抖音）等熱門社群媒體投放大量假投資廣告，吸引渴望致富的民眾上鉤，一旦被害人點擊連結，便會被拉入精心佈局的投資群組，並被要求下載由該集團自行開發的假交易軟體「TradeGO」。

事實上，該APP完全由詐團後台掌控，並由集團成員分飾理財專員，隨意竄改後台數據，營造「天天漲停板」的假象，誘騙被害人不斷加碼面交或轉匯鉅款，一旦被害人想提領獲利，系統卻顯示「出金失敗」，才驚覺眼前獲利全是紙上富貴，早已被這隻「泰瑞狗」啃食殆盡。

專案小組指出，該集團為了躲避警方追緝，刻意招募完全沒有刑案紀錄的年輕人擔任第一線取款車手，企圖設下偵查斷點。南打歷經長達數月的跟監蒐證後，去年發動多波突襲攻堅，跨足台南、高雄等地掃蕩詐團據點，攻堅現場除逮捕潘嫌及23歲邱姓幹部等20名嫌犯，另扣押印有黑幫標誌的紅包袋、犯案用自小客車、手機、金融卡及現金2萬2000元等贓證物。

現場查扣印有黑幫標誌的紅包袋。警方提供

全案訊後依違反《刑法》詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，移送台南地檢署偵辦。刑事局南打呼籲，民眾投資務必選擇正軌管道，若遇上平台要求「面交現金給專員」或「匯款至個人帳戶」，百分之百是詐騙，如有疑慮請立即撥打165反詐騙專線求證。



