黑幫首腦驟逝卻沒人想接班 《誰想當老大》突破喜劇框架她笑到「臉都痛了」

《誰想當老大》以腦洞大開的劇情成為南韓年度票房黑馬，左起為趙宇鎮、朴智煥、鄭敬淏。（采昌國際多媒體提供）

黑幫動作喜劇片《誰想當老大》在南韓一上映便勢如破竹，由實力派演員趙宇鎮、鄭敬淏、朴智煥和李奎炯共同主演，攻占票房冠軍。首映會上眾星雲集，包括引玄彬、李棟旭、柳演錫、張東健和朴荷娜等到場觀賞，還不約而同給出「今年必看」的超高評價。

本片以腦洞大開的劇情、鮮活俐落的角色魅力，打破傳統喜劇框架，上映後橫掃全韓票房，累計高達243萬人次佳績，刷新疫情後10月上映電影的最高票房紀錄，亦擠進南韓年度票房前5名。對此導演羅熙燦透露，故事概念來自製作公司高層天馬行空的點子，他當場笑到停不下來：「我嘗試在凸顯喜劇元素的同時融入動作戲，融合成一部動作喜劇類型的電影。」

廣告 廣告

故事設定為黑幫成員拚命逃避當老大，羅熙燦回憶：「這個想法讓我不由自主地笑了出來。」他進一步分享，創作過程挖空心思，讓每個角色都有獨特的心境與願望，因為核心概念是大家都不想當老大，因此必須探討這些角色現在的願望有哪些不同。過程中，他認為每個角色的情境和想法都必須有所差異，這樣才能讓故事更加有趣。

玄彬 《誰想當老大》出席本片VIP首映會 。（采昌國際多媒體提供）

該片從媒體試映會起就陸續獲得爆棚口碑，媒體如《Star News》稱「每逢節日就會想看的喜劇電影。」《每日經濟》評為「輕鬆愉快的爆米花電影。」《日刊體育》更讚它是「三代同堂都會喜歡的開胃喜劇。」

南韓群星也紛紛成為推廣大使：張東健提醒：「千萬別掉以輕心！原以為平淡無奇的劇情，會突然讓你笑到不行！」朴炯植直呼「是今年第一部讓我笑到捧肚子的電影。」尹敬浩也笑稱：「一直想到中華料理，這麼好笑是可以的嗎？」朴荷娜說自己被逗到「臉都痛了！」韓孝周則形容：「能消除壓力的笑聲！一定要看！」

劇情描述黑幫老大突然過世，組織急欲選出接班人，沒想到這場繼位之戰竟演變成一場「沒人想當老大」的荒謬鬧劇。呼聲最高的二把手純泰（趙宇鎮飾演）一心只想當中華料理餐廳主廚，與家人平凡度日。狠角色強表（鄭敬淏飾演）原是狠角色，但出獄後只想跳探戈、遠離江湖。兩位最有機會的接班人都想落跑，偏偏唯一想當老大的三把手板虎（朴智煥飾演）卻沒人把他當一回事。

三人為實現理想而招，就在組織混亂失控之際，臥底警察泰奎（李奎炯飾演）潛入純泰的餐廳，讓情況再度急轉直下…。究竟這場失控的接班人大戰，誰會成為老大？誰又能全身而退？《誰想當老大》將在本週五（21日）在台上映。

更多鏡週刊報導

《誰想當老大》趙宇鎮遠離黑幫 求師《黑白大廚》練廚藝

歐洲電影獎入圍揭曉 《情感的價值》領跑《穿越地獄之門》緊追

《零日攻擊》柏林自由週放映 前總統蔡英文映前致詞