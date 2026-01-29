黑心橄欖油賣2年海撈1500萬 食藥署：攙偽假冒一律移送檢調

融琦國際有限公司疑以芥花油混充橄欖油販售，食藥署於1月20日會同嘉義市調站、新北市及台北市政府衛生局赴製造場所及公司進行稽查。（圖／食藥署）

又有黑心橄欖油流竄市面！北市食品業者涉嫌自義大利進口少量橄欖油，再以低價芥花油混充，外包裝卻標示「100％PURE橄欖油」，惡行遭民眾檢舉曝光。衛福部食藥署說明，全案依北檢指揮，於1月20日前往稽查，現場已封存橄欖油產品，並由嘉義市調站扣押混油槽設備，責令業者將相關油品全面下架回收。

台北市2家公司自義大利進口少量「蒙特樂（Menzteler）橄欖油」，混裝低價的芥花油，卻標示「100％PURE橄欖油」賣高價，約2年來不法獲利1500萬元，黃姓及李姓負責人、李姓及傅姓員工經檢方複訊後，分別諭知80萬元、20萬元交保，檢調持續擴大追查油品流向。

廣告 廣告

食藥署說明，本案為民眾向法務部調查局嘉義市調查站檢舉，融琦國際有限公司疑以芥花油混充橄欖油販售情事，故報請台北地方檢察署指揮偵辦。全案依北檢指揮，食藥署於1月20日會同嘉義市調站、新北市及台北市政府衛生局赴製造場所及公司進行稽查，以釐清產品來源、製程及標示情形。

經查，業者進口「蒙特樂橄欖油」混合「芥花油」並重新分裝後，產品標示為「蒙特樂橄欖油」（成分：100％pure橄欖油）販售，涉有攙偽情事。現場已依法封存橄欖油產品，並由嘉義市調站扣押混油槽設備，並責令業者將相關油品全面下架回收，以防止問題產品持續流通市面。

食藥署嚴正重申，市售食品標示不實情事，可依《食安法》處最高400萬元。至於攙偽或假冒情事，依《食安法》從嚴處分，並一律移送檢察機關偵辦，可處7年以下有期徒刑，得併科8000萬元以下罰金，絕不寬貸。

另外，食藥署已蒐集國際相關規範，刻正研議訂定食用橄欖油及橄欖粕油品名標示規定，規畫市售橄欖油品品名應依中華民國國家標準（CNS）用語、定義及分級標示，並將邀集專家學者共同研商討論，後續亦將召開會議與利害關係者溝通，完備規定，以維護消費者權益與食品安全。

更多中時新聞網報導

NBA》阻攻悍將活塞史都華 目標DPOY

林俊逸開唱秀肌 大膽虧温嵐是醫美學姐

經典賽》海盜放行 陳柏毓報到中華隊