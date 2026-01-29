黑心油再現 混充橄欖油撈1500萬

春節將屆，再爆食品安全案件。台北市中山區融琦公司、大安區源樂國際公司，自義大利進口少量「蒙特樂（Menzteler）橄欖油」，混裝低價的芥花油，卻標示「100％PURE橄欖油」賣高價，不法獲利1500萬元，融琦負責人黃月雪及其子源樂負責人李尚融、李姓及傅姓員工，依刑法詐欺罪、違反食安法移送檢方複訊後，檢察官諭知黃月雪母子各80萬元；李、傅2員工各20萬元交保，檢調持續擴大追查油品流向。

台北市衛生局迄28日累積下架3202瓶混油產品，另依《違反食安法》裁罰融琦400萬元罰款，另本案涉及攙偽假冒情節，將持續配合檢調偵辦。

衛福部食藥署昨日表示，攙偽或假冒情事，依《食安法》從嚴處分，並一律移送檢察機關偵辦，可處7年以下有期徒刑，得併科8000萬元以下罰金，絕不寬貸。近期接連爆發黑心橄欖油事件，食藥署已蒐集國際相關規範，正加速研議訂定食用橄欖油及橄欖粕油品名標示規定，擬比照中華民國國家標準（CNS）用語、定義及分級標示，近期將邀集專家學者研商，並與業者溝通後，盡速公告完備規定。

嘉義市調查站接獲線報，台北市中山區融琦公司負責人黃月雪，為降低成本、牟取暴利，與兒子李尚融經營的源樂國際公司，自民國113年起自義大利進口少量「蒙特樂橄欖油」載至新北市深坑區倉庫，再混裝低價芥花油裝瓶，不實標示「原產地：義大利」及「100％PURE橄欖油」，批發販售給餐廳食材批發商及手工皂材料行。

嘉義市調站報請台北地檢署指揮偵辦，專案小組1月20日兵分6路同步搜索兩家公司、發貨倉庫及黃月雪、李尚融住所等6處，查封每箱6罐、每罐2公升裝的混裝油130箱，並分由台北市政府衛生局及新北市政府衛生局取樣送驗；另查扣混充油品機具設備、待分裝「蒙特樂橄欖油」空桶、標籤及帳冊等。

經查，混裝油是以每20公升橄欖油攙雜約500公升芥花油，分裝至「蒙特樂橄欖油」空桶，並黏貼「蒙特樂橄欖油」、「原產地：義大利」及「100％PURE橄欖油」標籤，以此欺騙消費大眾，兩家公司自113年至今已售出約2萬箱混充橄欖油，不法獲利約1500萬元。