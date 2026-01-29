黑心油連環爆 食藥署擬祭標示新制！這5類才准叫橄欖油 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

融琦國際有限公司販售的「蒙特樂橄欖油100%PURE（規格：2L）」遭逮混充芥花油，台北市衛生局今（20）日從重開罰新台幣400萬元，由於近期已有多起黑心橄欖油事件，食藥署下午表示，已加速研議訂定食用橄欖油及橄欖粕油品名標示規定，擬比照中華民國國家標準（CNS），未來強制業者標示販售的橄欖油類型，違者或標示不實就開罰，近期就會邀集專家學者共同研商討論。

台北市衛生局今公布，配合檢調查獲融琦國際有限公司販售的「蒙特樂橄欖油100%PURE（規格：2L）」有混充芥花油及標示不實情事，並於融琦公司於深坑區承租的製造場所，現場查獲混充油品的相關設備、器具，衛生局已先依標示不實從重裁處400萬元罰鍰，另涉及攙偽假冒情節，將持續配合檢調偵辦。

台北市衛生局已通知各網路購物平台業者下架該產品，並通報17縣市衛生局協助查核轄內下游業者，要求停止販售，截至1月28日，累積已下架3202瓶產品。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，食藥署原本已著手研議要訂定食用橄欖油及橄欖粕油品名標示規定，擬強制要求市售橄欖油品品名應比照CNS的用語、定義及分級來標示，清楚標示為：冷壓橄欖油、精製橄欖油、橄欖油、精製橄欖粕油、橄欖粕油等五類，「賣的是什麼東西就標示出來」，同時也避免產品標示、CNS標準有二套規定。

劉芳銘坦言，近期接連爆發有黑心橄欖油事件，讓食藥署決定加速辦理，近期就將邀集專家學者共同研商討論，後續亦將召開會議與業者溝通後，盡速公告，完備規定，以維護消費者權益與食品安全。

食藥署強調，市售食品如有標示不實之情事，依《食品安全衛生管理法》第28條及第45條，可處4萬元以上、400萬元以下罰鍰。另，市售食品不得有任何攙偽或假冒情事，倘經查獲違規者，將依《食安法》第15條第1項第7款及第49條規定從嚴處分，並一律移送檢察機關偵辦，可處7年以下有期徒刑，得併科8000萬以下罰金，絕不寬貸。

