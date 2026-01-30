黑心油! 母子檔橄欖油混低價芥花油 牟利1500萬

生活中心／李世宸、曾宸洛 台北報導

又爆出黑心油！調查局查獲一對母子檔，進口少量義大利「蒙特樂橄欖油」後，以1比25的比例，大量混摻低價芥花油，再批發給下游，兩年來至少賣出2萬箱、12萬罐，不法獲利粗估1500萬。由於市售橄欖油頻出包，食藥署未來打算強制分級「5大類」標示。

調查局會同衛生局，突襲稽查不肖廠商。要求工作人員當場打開橄欖油，讓大家察看，混油槽設備也被扣押起來。問題就出在這款油品，上頭都是英文感覺是很道地的橄欖油，背面說明也寫來自義大利進口蒙特樂橄欖油，100%PURE也就是純橄欖油，但到新北深坑倉庫發現完全不是這麼一回事，居然以20公升橄欖油，攙雜500公升芥花油，1比25的比例作假。負責人黃姓母子檔，分別以80萬交保，李姓和傅姓員工也以20萬交保。民眾：「就覺得很黑心，除非資訊很明確，這個油是有摻雜這些雜油，不然你還是會買啊，價錢區分的話當然是不行啊，不純不實在啊。」

橄欖油１：２５混低價芥花油 母子檔牟利１５００萬８０萬交保

黑心油混充手法。（圖／民視新聞）





實際按電鈴，登記在北市中山區這間融琦公司，沒人應門，但往裡頭看仍能看到大批橄欖油貨品堆疊。周遭鄰居說有看到下游廠商來退貨，畢竟沒人願意吃下標示不符內容物的混充油。腎臟科醫師江守山：「橄欖油本身有很好的健康的效益，因為它初榨含有很多的植化素，你一旦用別的油精煉的油，當然完全沒有這個植化素。」從2024年至今估算賣出2萬箱，12萬瓶流入市面，不法獲利高達1500萬元，市售價格，一公升芥花油大約百元出頭，但好一點的橄欖油，可賣到800元左右，價差8倍之多，





腎臟科醫師江守山。（圖／民視新聞）





北市衛生局食藥科長林冠蓁：「協助查核下游業者停止販售，累計下架3202瓶，標示不實部分依違反食安法，第28條及第45條，從重處分400萬元罰鍰。」加上先前才剛發生，業者拿低劣橄欖粕油，假冒高檔橄欖油，油品亂象充斥，食藥數也要出手了，打算強制市售橄欖油分為五級，違者或標示不實將依法開罰，近期就會邀集專家學者共同研商討論。

原文出處：橄欖油１：２５混低價芥花油 母子檔牟利１５００萬８０萬交保

