黑心油! 母子檔橄欖油混低價芥花油 牟利1500萬

生活中心／李世宸、曾宸洛 台北報導

又爆出黑心油事件！調查局查獲一對母子檔，進口少量義大利「蒙特樂橄欖油」後，再以1比25的比例，大量混摻低價芥花油，再批發給下游。兩年來至少賣出2萬箱、12萬罐，不法獲利粗估1500萬。除了被依詐欺罪偵辦，北市衛生局也要開罰4百萬！

調查局會同衛生局，突襲稽查不肖廠商。要求工作人員當場打開橄欖油，讓大家察看，混油槽設備也被扣押起來。問題就出在這款油品，上頭都是英文，感覺是很道地的橄欖油，背面說明也寫來自義大利進口蒙特樂橄欖油，100%PURE也就是純橄欖油，但來到新北深坑倉庫一查，發現完全不是這麼一回事，居然是以10公升橄欖油，攙雜500公升芥花油，1比25的比例調和分裝，再賣給餐廳、食材批發商。

廣告 廣告

黑心油！母子檔橄欖油混低價芥花油 不法獲利估達1500萬

問題橄欖油。（圖／民視新聞）負責人黃姓母子檔，依詐欺罪訊後，都以80萬交保，李姓和傅姓員工也以20萬交保。民眾：「就覺得很黑心，除非資訊很明確，這個油是有摻雜這些雜油，不然你還是會買啊，價錢區分的話當然是不行啊，不純不實在啊。」實際按電鈴，登記在北市中山區這間融琦公司，沒人應門，但往裡頭看仍能看到大批橄欖油貨品堆疊。周遭鄰居說有看到下游廠商來退貨，從2024年至今估算賣出2萬箱，12萬瓶流入市面，不法獲利高達1500萬元。

黑心油！母子檔橄欖油混低價芥花油 不法獲利估達1500萬

問題橄欖油。（圖／民視新聞）北市衛生局食藥科長林冠蓁：「協助查核下游業者停止販售，累計下架3202瓶，標示不實部分依違反食安法，第28條及第45條，從重處分400萬元罰鍰。」食藥署北區管理中心主任劉芳銘：「令業者將相關油品全面下架回收，全案已由檢調偵辦中，違規者將依食安法，依法從嚴處分。」衛生局目前只追回3千多瓶，仍有超過11萬瓶問題油流向還在查，呼籲凡有進貨或使用融琦公司販售橄欖油的業者趕快主動通報，別讓民眾再當冤大頭。

原文出處：黑心油！母子檔橄欖油混低價芥花油 不法獲利估達1500萬

更多民視新聞報導

抓到了！阿里山工寮遭闖入 黑熊因蜂蜜成功誘捕

別上當！「蒙特樂橄欖油」混充低價油遭逮 北市開罰400萬

黑心油連環爆 食藥署擬祭標示新制！這5類才准叫橄欖油

