黑心牧場隱匿疫情、亂埋死雞！中檢兵分多路搜豐康 負責人雲晉彬遭聲押

豐康畜牧場負責人雲晉彬（左二）被控隱匿禽流感疫情及隨意棄置雞屍遭檢方聲押禁見。翻攝台中市信望愛智能發展中心臉書

台中豐原「豐康畜牧場」爆發嚴重的H5N1高病原性禽流感疫情，不僅隱匿疫情，隨意在苗栗後龍掩埋斃死雞，讓問題雞蛋流向市面。台中地檢署今（2日）兵分多路搜索牧場及住處，帶回負責人雲晉彬及相關人等偵訊。檢方認定雲男與顏姓地主涉嫌重大，有串證、滅證之虞，已向法院聲請羈押禁見。

這起引發食安焦慮的案件源於民眾檢舉及環保局通報，繼上個月30日苗栗地檢署依《廢棄物清理法》偵辦1150隻雞屍掩埋在苗栗縣後龍鎮外埔農地，台中地檢署檢察長張介欽指派國土環保專組檢察官賴謝銓指揮保七總隊等單位偵辦詐欺取財今（2日）同步搜索豐康畜牧場及雲晉彬的住居所。檢警帶回豐康畜牧場負責人雲晉彬、苗栗後龍掩埋土地顏姓地主，陳姓及李姓牧場員工。

廣告 廣告

檢察官訊問後認為，雲男與顏男對於病死雞的處理過程涉犯《廢棄物清理法》重罪，且雲男明知雞隻染疫仍販售雞蛋，涉嫌詐欺。考量兩人有湮滅證據及勾串共犯之虞，為確保偵查順利，檢方當庭逮捕兩人後，正式向台中地方法院聲請羈押禁見。兩名員工則諭知各以3萬元交保。

豐康畜牧場早在1月10日就出現雞隻異常死亡，但負責人雲晉彬卻裝作沒事，直到26日因民眾舉報才東窗事發。這段期間場內陸續死亡1700隻雞根本沒依規定送往化製場，而是被「化整為零」隨意處置。623隻雞屍直接就地掩埋在自家的牧場內，1150隻外運到苗栗縣後龍鎮外埔農地掩埋。

豐康畜牧場被控把斃死雞器置在苗栗後龍農地。讀者提供

該牧場從1月1日到27日期間，共流出7125台斤的疑似問題雞蛋。這些蛋流向遍及北、中、苗，台北市農匠市集（660台斤），苗栗縣上圓商行（4640台斤）。台中市則有地區農會、有雞樂園、橫綱燒肉、老喬冰菓室等 7 家餐飲業者及個人買家。

豐康畜牧場隱匿疫情、亂埋死雞的行為，苗栗縣政府先是開罰100萬，台中市政府則依《動傳法》及《畜牧法》合計重罰 115 萬元的最高罰鍰。苗栗地檢署在上個月30日也依《廢棄物清理法》介入偵辦。

台中市政府派員到畜牧場噴藥消毒。市府提供



回到原文

更多鏡報報導

台南鐵板燒大肌肌店員減脂期「褲頭失守」慘摔 顧客誤認變態嚇到奪門而出

狼女硬上女同事10分鐘 一審硬拗兩情相悅 二審認罪賠錢換免關

小一生遭「學長」強逼吞3公分磁鐵 補習班疑包庇「監視器剛好壞了」

台8女星爆出E奶色誘黃少祺！男神羞到起「生理反應」 自豪巨乳有如「三顆頭」