黑心豬油潛藏鉛毒風險！專家教你日常避鉛方法

2014年國內爆發黑心食用豬油事件，不肖業者收購餿水豬油、工業級或飼料級豬油，製作成黑心油，這種非食用級豬油，就隱藏了重金屬鉛的毒素。

長庚醫院臨床毒物中心主任暨腎臟科系教授級主治醫師、長庚大學中醫系臨床教授顏宗海

指出，鉛污染主要來源為老舊自來水輸送鉛管、鉛蓄電池、油漆顏料、彩色塑膠玩具、口紅、蠟燭、來路不明的中草藥；如果將含鉛物質或食物吃下肚，20％會進入肝、腎、血球，其中8成以上的鉛會儲存於骨頭中，鉛在血液中半衰期為30天，在骨頭中更高達25年以上。

鉛會對全身器官產生危害，成年人血中鉛濃度不能超過10μg/dl，孩童血中鉛的濃度不能超過3.6μg/dl，血中鉛濃度超標會影響造血系統、消化系統、神經系統、循環系統、生殖系統等，導致貧血、腹部絞痛、噁心、便秘、成人智力下降、反應遲鈍、倦怠、知覺障礙、退化性腦部病變、兒童容易過動、注意力不集中、影響智力發展，也會造成慢性腎臟疾病、不孕、流產或早產、高血壓、痛風及心臟血管疾病。

顏教授小提醒：

