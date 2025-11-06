黑心豬腸廠挨罰5400萬 屏東分署11/11拍賣鍋爐、奧迪

法務部行政執行署屏東分署將於11月11日上午11時舉辦「五打七安、雙十一聯合拍賣會」，拍賣標的包括違反食品安全法規業者的營業設備、奧迪小客車及東港鄉土地。此次拍賣為全國13個行政執行分署同步進行，屏東分署拍賣會地點位於屏東市建豐路180巷28號拍賣室。

蒸氣鍋爐。（圖／屏東執行分署提供）

本次拍賣重點為百威公司所有的動產設備，該公司於114年10月1日被衛生福利部食品藥物管理署會同相關單位查獲，在屏東縣內的豬內臟清洗作業場所違規使用工業級雙氧水清洗豬腸，嚴重違反食品衛生管理法。食藥署因此裁處該公司新臺幣4800萬元罰鍰，加計其他違規行為裁處600萬元，合計高達5400萬元，並於10月13日移送行政執行分署強制執行。

屏東分署對於危害食品安全及國民健康的不法行為，秉持「強力執行、絕不寬貸」原則，收案後立即派員至該公司租借的廠區查封相關動產。此次拍賣標的包括蒸汽鍋爐、白鐵翻檯、白鐵水漕、18吋工業壁扇等營業設備，將進行第一次拍賣，訂有底價但不公開。屏東分署表示將持續關注違反食品衛生管理法案件，以達嚇阻效果。

奧迪自小客車。（圖／屏東執行分署提供）

除了違規業者設備外，拍賣會還將拍賣2020年份出廠、深藍色1395cc奧迪AUDI小客車，以及位於屏東縣東港鄉船頭段175、176、177、1338地號的土地。民眾若有興趣參與拍賣，可參閱法務部行政執行署官網或屏東分署官網查詢相關拍賣訊息。

