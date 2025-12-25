黑心里長「盜賣里民房子」害74歲嬤截肢 連黑道都說要幫忙討公道

阿嬤一眼失明，一腳截肢，還要跑法院維護自己的權益，相當辛苦。圖／黃大米FB

新北市三重區前五順里里長洪嘉仁先前打著「熱心助人」的旗號，拿著一名74歲阿嬤的房產證明轉手賣掉，害阿嬤失去了家。作家黃大米一直掛心此事，日前特地去探望了阿嬤，這才發現，阿嬤眼睛只剩下一眼看得見，而且因為洪嘉仁詐騙她，每天都很難過，導致沒有照顧好傷口，最後只能截肢，現在只剩下一條腿，讓網友們看了都相當難過。

起因是74歲龔姓阿嬤因遺失房屋所有權狀，委託里長洪嘉仁協助補發，沒想到洪嘉仁在文件中夾入「房屋買賣同意書」，再偽造印鑑證明，轉手賣掉了阿嬤的房子，直到新屋主上門催繳房租，阿嬤才知道自己被洪嘉仁騙了。

黑心里長洪嘉仁。圖／資料照

事件曝光之後，黃大米一直記掛阿嬤，聖誕夜特地去探望阿嬤，發現阿嬤的眼睛已經只剩下一眼的視力，一隻腳也已經截肢，就問阿嬤為什麼會截肢。阿嬤說，她有糖尿病外加需要洗腎，本來腳上有一個小傷口，自從房子被里長偷賣掉後，每天都很難過跟睡不好，也無心照顧傷口，然後傷口變嚴重了，就截肢了。

至於房子方面，阿嬤說，到法院出庭那天，有個好心的警察來接她，讓她省了大約1000元的計程車錢，阿嬤要拿錢給警察，警察堅持不收。阿嬤說一開始她的房地契不見時，請里長幫她去申請，里長後來還跟她收了4500的代辦費，之後拿了假的房地契給她，她視力不好，根本看不出來是假的。

阿嬤說：「後來，里長趁著我兒子生病過世後，很傷心的時候，就拿一堆東西讓我簽名，然後里長在自己偷蓋印章，我眼睛不好，怎可能在文件上蓋出這麼整齊的印章，都是里長偷蓋的。」阿嬤還說，不只她的房子被這個里長賣掉，後面別條巷子，也有人的房子被里長賣掉。

阿嬤還說，之前新聞剛剛報導出來的時候，有兩個黑道的人來找她，說他們看不下去里長偷賣她的房子，要去幫阿嬤要回房子。阿嬤當時是跟他們說不用，交給法院處理就好。

這次黃大米去探視阿嬤，想要包個紅包給阿嬤，阿嬤也是堅持不收她的紅包，黃大米只能留下連絡電話，跟阿嬤說有事情可以打給自己。黃大米說，「我只能說，阿嬤真的很正派，不僅不收我的錢，也不想透過黑道解決，只希望法院可以還她一個公道，讓她可以繼續住在自己的房子」。



