黑心防彈背心流向軍警 檢嚴辦

針對軍警用防彈背心採購弊案有集團化、綁標化傾向，最高檢策進會議二十一日作出從速從嚴偵辦等決議，若涉嫌違反國安法違法履約交付或提供陸製軍品罪，最重可處十年有期徒刑，併科新台幣五千萬元罰金。

最高檢察署指出，軍警用防彈背心採購弊案一再發生，經爬梳、分析，發現弊案範圍遍及全國各機關；被告利用案件偵審程序及採購法刊登公報前的空窗期，投機違法舞弊，甚至彼此合作，圍標後再分潤的犯罪手法，有集團化、組織化、綁標化傾向，嚴重影響第一線軍警安全。

最高檢表示，為強化檢察機關系統性偵辦能量，已邀台灣高等檢察署高雄分署、台北地檢署、桃園地檢署及橋頭地檢署共同召開「偵辦軍警用防彈背心採購案策進會議」，會中就檢察機關偵辦此類案件作出四項決議。

最高檢指出，四項決議包括：偵查中案件，情節嚴重者應從速從嚴偵辦，查扣不法所得，必要時應對被告進行科技設備監控；審理中案件，如個案情節重大者，應從重具體求刑；判決確定案件，應儘速執行；個案應審核有無國安法違法履約交付或提供陸製軍品罪的適用。

最高檢指出，為確保國防軍品設施及提供服務的安全，已函請國防相關單位在辦理國安法規定的採購案時，招標文件應載明「本採購案應依國家安全法管制」。若涉嫌違反國安法違法履約交付或提供陸製軍品罪，最重可處十年有期徒刑，併科新台幣五千萬元罰金。

最高檢呼籲，國防單位以外的司法、行政機關，例如調查局、海巡署，警政署，矯正署等，也應注意避免業者以違反政府採購法或偽造文書的方式，進口中國大陸、港澳地區或境外敵對勢力的產品，以維護執勤人員的人身安全。