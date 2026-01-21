黑心雙氧水豬大腸2噸流入市場！百威食品老闆等3人遭起訴

百威食品公司違法使用工業雙氧水漂白豬大腸。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 百威食品公司因屢遭客戶反映豬大腸成色、品相不佳，楊姓負責人為提升賣相涉嫌用雙氧水浸泡漂白，共2355公斤流入市面，引爆食安危機。屏東地檢署近日偵結，依違反《食品安全衛生管理法》起訴負責人楊峻銘及蘇姓、陳姓員工等3人。

屏東地檢署指出，百威食品公司負責人楊峻銘擔心豬大腸成色不佳被退貨，並且希望提升銷售量，自去年6月起指示蘇姓及陳姓員工每週一、三、五煮豬大腸時，挑出成色不佳部分混入工業用雙氧水浸泡進行漂白，以每公斤140至150元販售給客戶，共達2355公斤。

廣告 廣告

檢方指出，楊姓負責人與蘇姓、陳姓員工為食品加工從業人員，竟為提高賣相，使用工業用雙氧水加工、漂白，販售給客戶，影響範圍及人數甚廣，實難輕忽造成的潛在傷害人體健康危險情況，將3人依違反食安法罪嫌起訴。

檢方建議法院將楊姓負責人量處2年以上有期徒刑，併科100萬元罰金，蘇姓及陳姓員工則建請量處1年以上有期徒刑，併科15萬元罰金。而張姓會計屬幫助犯，坦承犯行且犯後態度良好，緩起訴處分。

去年10月百威食品公司違法使用工業雙氧水漂白豬大腸爆發後，食藥署當即依違反《食品安全衛生管理法》裁罰百威食品公司4800萬元，另加計其他違規行為裁處600萬元，合計共裁處5400萬元，因無力繳納，移送行政執行署屏東分署強制執行查扣機具等設備。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

2025年「夜衝武嶺」共釀10死！大學生居多 警祭3措施防制

蘆洲雙屍案遭詐騙份子利用冒名募款！家屬無奈澄清：只想安靜處理後事