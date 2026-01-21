黑心！工業雙氧水漂白豬大腸2355公斤流入市面 百威食品負責人等3人起訴

【記者凃建豐／屏東報導】百威食品公司因客戶屢反映所銷售豬隻大腸成色、品項不佳，為避免遭客戶退貨而損失，楊姓負責人為提高豬大腸賣相增加銷售，竟指示員工以工業用雙氧水漂白豬大腸，共2355公斤流入市面；屏東地檢署近日偵結，依違反《食品安全衛生管理法》起訴負責人楊峻銘及蘇姓、陳姓員工等3人及百威食品公司，張姓會計則緩起訴，其他員工不起訴。

屏檢查出，楊峻銘因客戶屢反映所銷售豬大腸成色、品項不佳，為避免遭退貨而損失，並為提高豬大腸賣相以增加銷售，自去年6月起楊指示蘇姓及陳姓員工，於每週一、三、五，在屏東廠房煮豬大腸後，揀選出成色、品項不佳者，再將清水混入200毫升工業用雙氧水，將豬大腸浸泡、攪拌等方式進行漂白，待異味去除完畢後，進行包裝作業，去年6至9月間，以每公斤140至150元販售給客戶，共達2355公斤。

屏檢認為，楊姓負責人、蘇姓及陳姓員工為食品加工從業人員，竟為提高豬大腸賣相，頻繁使用工業用雙氧水加工、漂白，再出售給客戶，難輕忽所造成潛在傷害人體健康情形，依涉犯食品安全衛生管理法起訴，建請法院就楊姓負責人處有期徒刑2年以上，併科罰金100萬元；蘇姓及陳姓員工建請均量處有期徒刑1年以上，併科罰金15萬元。

另外，百威食品公司應科以罰金刑；張姓會計為幫助犯，偵查中坦承犯行，諭知緩起訴處分，緩起訴期間為1年，並向公庫支付5萬元及參加法治教育。

百威食品公司位於台北市大同區，主要經營畜產品批發、畜產品零售等，並在屏東縣長治鄉設有廠房，執行處理豬隻內臟及銷售等業務。去年中秋節前夕，爆發黑心豬大腸食安風暴，黑心產品流向台北、桃園、屏東及高雄等地。

全案在去年10月爆發後，食藥署依違反《食品安全衛生管理法》裁罰百威食品公司4800萬元，另加計其他違規行為裁處600萬元，合計共裁處5400萬元，因無力繳納，移送行政執行署屏東分署強制執行查扣機具等設備。

屏東縣衛生局前往百威食品公司位於長治鄉的廠房稽查。翻攝畫面

