黑心！食品公司竄改日期 9000片過期2年豬排被消費者吃下肚

〔記者黃佳琳／高雄報導〕全芳味食品公司的蔡姓男子，向南部30年老字號肉品公司進貨2萬3千片豬排，但銷售情況不佳，豬排過期後，蔡男為減少損失，竟指使員工竄改有效日期，再把過期豬排賣給網路直播主、知名連鎖賣場，肉品公司員工檢舉，蔡男被依違反食安法判刑1年6月。

位於彰化的全芳味食品公司，2022年4月7日、18日各向南部30年老字號肉品公司進貨豬排5860包、1860包(每包有3片豬排)，有效日期為2022年9月16日，由於銷售情況不佳，全芳味蔡姓負責人為減少損失，竟指使員工將豬排的有效日期標籤更改後再延長半年，陸續以低價出貨給網路直播主、南部知名連鎖賣場等，販售區域涵蓋台南、高雄、新北及雲林等地。

2024年10月，肉品公司員工發現某知名連鎖賣場的臉書刊登販售豬排商品，員工機警透過公司內部系統查詢，發現該款商品已於2021年停產，並於2022年全面下架販售，員工除報案外，並通知蔡姓男子趕快將產品回收下架，不要再把過期豬排賣給消費者吃。

檢警調獲報追查，在彰化某冷凍倉庫裡搜出已回收的9020包過期豬排，但經統計，已有9千片過期2年的豬排被民眾吃下肚；高雄地方法院審理時，蔡男坦承犯行，並向法官請求緩刑，但法官認為，為保障消費者健康及食品市場之秩序，應嚴加究責，以免流弊所及，動搖社會對食品的信賴與安全，因此不同意給蔡男緩刑機會，依販賣逾有效日期食品，情節重大足以危害人體健康之虞罪判刑1年6月，公司也被判罰100萬元，可上訴。

