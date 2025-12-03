黑戶寶寶先天斷指殘掌！關愛基金會接手支援 蝦皮攜手集氣

關愛基金會與蝦皮購物合作，推出「點亮黑戶寶寶未來計畫」，邀請社會大眾一起伸出援手。（圖／翻攝畫面）

在台灣社會角落，有一群因母親害怕遣返、缺乏合法身份與產檢照護的「黑戶寶寶」。一名由台灣關愛基金會（關愛之家）接手照顧的寶寶，因先天性羊膜帶症候群導致手部殘缺，正赤裸地揭示失聯移工困境。長年保護、照顧這群高風險孩子的關愛基金會，現與蝦皮購物合作，透過平台推出「點亮黑戶寶寶未來計畫」，邀請社會大眾一起伸出援手，共同為這些邊緣生命提供所需的愛與支持。

今年3月間，一名印尼籍失聯移工媽媽，面臨著一個進退兩難的困境。由於害怕被遣返和失去工作，讓她懷孕期間不敢就醫，避開了所有正規的產檢，直到臨盆才匆忙生產。這樣的困境造成了心碎的結果：她的孩子，不僅一出生就成為沒有身份的「黑戶寶寶」，更因缺乏產前檢查，孩子甫出生就發現患有羊膜帶症候群，手部有著先天的病變。

儘管順利產下孩子，但孩子的左手卻畸形蜷曲、生長不全，斷指殘掌，看了令人忍不住倒抽口氣、鼻酸，因此，關愛接獲孩子的母親求助時，給了孩子一個名字：「滿足」，希望先天殘缺的她，能沐浴在社會大眾的善心與愛裡，平安長大，擁抱圓滿、豐足的人生。如今9個月大的滿足已被照顧得壯實，不只能適應與其他寶寶相處，情緒也相當穩定，十足乖巧。

關愛基金會副執行長馮一凡指出，據移民署統計，截至今年10月，在台移工人口約為86萬人，失聯移工總數已達9.4萬人，相較今年3月數據略增。

關愛基金會創辦人楊婕妤表示，黑戶寶寶多由失聯移工父母所生，並無合法身份，在無國籍、無健保的情況下，難以存活，長期披露於高風險處境，許多憾事也悄悄地在看不見的角落發生，因此邀請民眾支持、響應關愛的服務，讓孩子們能夠在愛裡好好活著、成長。

蝦皮購物表示，隨著數位科技成為企業永續發展的關鍵動能，公益行動也正加速導入數位應用。據蝦皮購物數據顯示，越來越多用戶透過線上捐款響應弱勢單位的勸募活動。蝦皮也成為民眾日常參與善舉的平台之一。

蝦皮表示，未來蝦皮將加大資源投入，擴充數位公益行動的深度與廣度，並持續與公益團體合作，積極落實企業社會責任。這次支持台灣關愛基金於平台推出「點亮黑戶寶寶未來計畫」，邀請民眾共同支持，讓這群孩子們能夠擁抱更圓滿的未來。活動詳情請見關愛基金會官網、蝦皮購物賣場（https://reurl.cc/R9yGeg），或致電02-2738-9600分機18侯小姐。

