黑戶寶寶出生染HIV 台灣跨海愛心助成長

（中央社記者曾以寧台北16日電）14年前，「美美」的母親在台灣生下她，但她沒有合法身分，更從母體垂直感染HIV。幸好來自台灣的愛心讓她成長茁壯，如今有機會再來到台灣，她希望高中畢業後，申請來台念大學。

美美（化名）的故事開始於1場絕望的就醫，她的母親因愛滋病發，重病送醫，隨後發現懷中數個月大的美美亦遭垂直感染人類免疫缺乏病毒（HIV）。因美美的媽媽在台灣是失聯移工，美美自出生起，便不具備任何合法身分，在醫療與安置的雙重困境下，內政部移民署將母女轉介至台灣關愛基金會（關愛之家）。

轉介到關愛之家後不久，這對病痛纏身的母女隨即遭遣返，兩人回國半年後，母親便因病過世，留下美美由祖母扶養長大。然而，來自台灣的照顧並未因此中斷，台灣關愛基金會創辦人楊婕妤始終堅持以個人名義，自掏腰包資助她們的生活與抗愛滋藥物費用。

在台灣關愛基金會，孩子們總習慣稱楊婕妤為「咪咪」；遠在菲律賓的美美，也從小聽奶奶說，台灣的「咪咪」是全家救命恩人。14年來，這份超越機構責任、純粹出自個人的承諾，讓美美在疾病與貧窮的夾縫中，成長為健康、自信的高二女學生。

時隔14年再次踏上台灣土地，美美除拜訪心心念念的「咪咪」，也看到關愛之家照片牆上，自己當年孱弱的模樣。她下定決心，希望在完成高中學業後，申請來台灣就讀大學。「台灣是我的出生地，也是給予第二次生命的地方」，美美說，希望將自身的生命經驗，轉化為溫暖他人的力量。

楊婕妤說，看著美美健康地站在面前談論夢想，是她這14年來最欣慰時刻。這麼多年來，台灣各角落仍有許多因父母身分問題，無法取得醫療與教育資源的「黑戶寶寶」。他們多由失聯移工父母所生，並無合法身分，在無國籍、無健保情況下難以存活，長期面臨高風險處境。

關愛基金會透過新聞稿表示，去年11月在台移工數量達86萬人，失聯移工總數也逼近9.5萬人，仍有「黑戶寶寶」在醫療、教育與人權的邊緣掙扎。邀請社會大眾支持「不分國籍兒童全日型照顧計畫」，讓更多弱勢兒童的基本權益得到保障，相關資訊詳見台灣關愛基金會官網，或致電02-2738-9600基金會台北辦公室。（編輯：吳素柔）1150116