黑戶寶寶長大了！ 她重回台灣探訪「咪咪」曝心願：想考台灣大學

14年前的黑戶寶寶美美長大了，如今已正式身分重回台灣，希望能在完成學業後考取台灣大學。(圖／台灣關愛基金會提供)

台灣關愛基金會長年支援弱勢移工婦女與其子女照顧服務，14年前救援的黑戶寶寶「美美」（化名），當年不但是黑戶寶寶，也是愛滋病的垂直感染者，其出生後，母女2人遭遣返回國，而美美的母親後續也因病過世。然而關愛基金會創辦人楊婕妤在美美回國後，並未結束對於美美的關愛，自掏腰包資助美美長大，如今14年過去，襁褓中的嬰兒已成為翩翩少女，美美日前再度回到台灣，拜訪她生命中最重要的「咪咪」楊婕妤，感謝她一路以來的照顧，也希望未來能成功考上台灣大學，以正式身分回到台灣這塊土地。

廣告 廣告

根據勞動部資料顯示，截至去年底在台移工數量已達86萬人，並有高達9.5萬餘名移工失聯，其中在失聯移工中，女性失聯移工若在台懷孕生產，其幼童未能擁有合法身分，因此成為「黑戶」，長年在醫療、教育與人權的邊緣掙扎。

14年前，美美的母親為在台失聯移工，因愛滋病發而送醫，其母親送醫時也發現其已懷有身孕，美美因此成為HIV垂直感染者，也因為母親的身分，美美一出生就不具備合法身分，2人因此也被轉介至關愛基金會。雪上加霜的是，母女2人被遣返回國後，美美的母親隨後也因病去世。

儘管美美已被遣返回國，但關愛基金會對美美的關愛並未停止，儘管相隔兩地，但關愛基金會創辦人楊婕妤在知曉美美的狀況後，決心自掏腰包資助美美一路以來的學習、生活與抗愛滋藥物費用，直到美美長大成人。

14年過去，襁褓中的嬰兒已長成翩翩少女，曾經是「黑戶」的美美14年後已正式身分重新回到台灣這塊土地，除探訪她生命中為重要的「咪咪」楊婕妤外，也表示希望能在完成當地學業後，來台申請大學。美美說，台灣是她的出生地，也是給予她第二次生命的地方。

台灣關愛基金會創辦人楊婕妤表示，看著美美如今能健康地站在面前談論夢想，是她這14年來最欣慰的時刻，「這是幸運的特例，因為即便過了14年，在台灣的各個角落，仍有許多因父母身分問題而無法取得醫療與教育資源的黑戶寶寶，他們多由失聯移工父母所生，並無合法身份，在無國籍、無健保的情況下，難以存活，長期披露於高風險的處境。」

台灣關愛基金會也邀請社會大眾支持「不分國籍兒童全日型照顧計畫」，讓更多弱勢兒童的基本權益得到保障，讓不分國籍的孩子們，都能夠在愛裡成長，延續他們的生命與希望，改寫他們岌岌可危的命運與處境。相關資訊請見台灣關愛基金會官網，或致電02-2738-9600 基金會台北辦公室。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

藍營民代介入綠嘉義縣長初選 基層炸鍋批「賠了夫人又折兵」

肯德基宣布：28年「經典原味蛋撻」即將正式走入歷史

睫毛倒插、跌倒請假通通有！新人入職45天只出勤7天 網：職場蟑螂現身