黑手之子與運動少年 民雄農工勇奪技藝金手獎

汽車技術金手獎第二名黃聖堯（左）、汽車噴漆金手獎第三名劉宗威（右）。(圖／民雄農工提供)

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者邱嘉琪／嘉義報導】民雄農工雙星在全國學生工業類技藝競賽中發光。114學年度全國學生工業類技藝競賽中，國立民雄高級農工職業學校汽車科再傳捷報，高三學生黃聖堯榮獲汽車修護職種第二名、劉宗威則在汽車噴漆職種奪得第三名金手獎，兩人以截然不同的成長背景與學習歷程，展現屬於技職教育的榮耀。

汽車科金手獎第二名黃聖堯。(圖／民雄農工提供)

黃聖堯自小跟隨父親在汽車修護場耳濡目染，國中就讀北港國中技藝班期間即於技藝競賽中奪得第一名。升學時，在家長與師長評估下選擇就讀民雄農工汽車科，一入學便立下挑戰全國技藝競賽的目標。高職期間，他先於全國學生專題創作競賽創意組拿下第一名，展現技術與創意並重的實力。

廣告 廣告

備戰全國工科技藝競賽過程中，黃聖堯坦言最大的收穫並非只有技術，而是面對壓力與挫折的能力，即使在初賽時於最擅長的引擎拆裝量測項目出現重大失誤，他仍選擇調整心態，將競賽視為真實修車現場，專注把工作做到最好。最終奪得全國第二名，他表示，第一個想感謝的人就是一路陪伴與鼓勵他的父親，也期許未來能升學科大、持續挑戰競賽，朝國手目標邁進。

汽車噴漆金手獎第三名劉宗威。(圖／民雄農工提供)

另一位得獎選手劉宗威，則從運動場轉戰技職舞台。自小投入棒球運動、一路就讀體育班的他，高中因家庭因素返鄉就學，選擇民雄農工汽車科。離開熟悉的運動環境後，一度迷失方向，直到高二主動向科主任自薦投入技藝競賽訓練，才重新找回目標。

劉宗威將過去運動員的自律精神轉化為噴漆訓練的核心，以「反覆練習、調整節奏、每天設定小目標」要求自己，即使在南區分科賽僅獲佳作、又遭逢父親病逝的重大打擊，他仍在師長鼓勵與學校資源支持下堅持訓練，最終於全國賽奪得汽車噴漆職種第三名金手獎。

汽車科金手獎第二名黃聖堯（右三）獲捐汽車一台，將作為學校實習車使用。(圖／民雄農工提供)

民雄農工汽車科主任柯東佑表示，黃聖堯目標明確、能將創意與技術融合，是技職教育成果的最佳體現；指導老師廖庭堅則指出，劉宗威以運動員般的自律，將每天練習視為比賽重播，是他突破困境的重要關鍵。

校長洪芳芷表示，民雄農工始終相信每位學生都有適性發光的舞台，透過專業師資、業師協作與家長陪伴，將競賽訓練視為職場實境，陪伴學生一步步建立技術與自信。黃聖堯與劉宗威的故事，正是學校推動技職教育、適性揚才的最佳見證。