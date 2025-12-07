黑手？愛奇藝「尖叫之夜」頒獎臨時改榜遭粉絲怒轟 官方回應了

原先第三名的劉詩詩飾演的東方淮竹未出現在榜單，而白鹿飾演的李青月空降第二名。（圖／翻攝自白鹿、劉詩詩微博）

2025年愛奇藝「尖叫之夜」6日晚間於澳門盛大登場，然而活動進行期間，卻在「年度喜愛女性角色」公布順位時爆出疑似臨時更改票選結果，原先第三名的劉詩詩飾演的東方淮竹未出現在榜單，而白鹿飾演的李青月空降第二名，並將楊冪飾演的寧繡繡擠下變成第三名，引發網路輿論大幅反彈。

愛奇藝旗下互動平台「桃豆世界」於11月21日公布「年度角色評選」公示榜單，其中「年度喜愛女性角色」前三名依序為《一笑隨歌》付一笑（李沁）、《生萬物》寧繡繡（楊冪）、《淮水竹亭》東方淮竹（劉詩詩）。

然而在12月6日的頒獎典禮現場，第二名被改為《臨江仙》李青月（白鹿），原本位居第二的楊冪角色則被調整至第三名。劉詩詩飾演的東方淮竹不僅未出現在榜單，亦未獲得原先承諾的「前三名口播／投屏推薦」曝光權益。

由於該榜單採付費助力制度，粉絲須購買會員或虛擬道具累積票數。而愛奇藝官方先前明確承諾前三名角色可在頒獎禮獲得特定曝光，粉絲團體將其視為「消費後應享權益」，因此榜單突遭調整引發大量維權聲浪。

風波持續延燒後，愛奇藝於6日深夜發布「更正聲明」，指稱活動公布資訊「因工作疏忽出錯」，並強調以11月21日的公示結果為準，同時列出正確排名。然而聲明未說明改榜原因，也未對受影響藝人及粉絲做出具體道歉或補償方案，隨即遭批評「避重就輕」、「敷衍了事」。

大量粉絲於微博等社群平台要求平台公開調查過程、給予補償，並質疑造假行為涉及消費者權益與誠信問題，「輕飄飄的道歉就沒了，我們消費者真金白銀投出的獎勵就這樣子沒了？退錢！」、「給劉詩詩東方淮竹和全體投票粉絲單獨道歉」、「還我們《淮水竹亭》東方淮竹的口播宣傳」、「不支持道歉，補償呢？退錢」。



