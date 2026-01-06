黑斑異變皮膚癌 防曬可預防

陳先生右臉出現黑色斑塊，切片檢驗確診為基底細胞癌，隨即接受皮膚腫瘤廣泛性切除手術。（台北慈濟醫院提供）

記者蔡琇惠∕新北報導

75歲陳先生1年多前發現右臉出現一小塊黑色斑塊，外觀看起來像痣，按壓後也沒有明顯疼痛或不適，因此未特別留意。直到黑色斑塊逐漸變大，才警覺異常，前往台北慈濟醫院皮膚科門診就醫。醫師廖澤源透過皮膚鏡檢查懷疑為惡性皮膚病變並安排皮膚切片，透過病理檢查後，確診為基底細胞癌，進行皮膚腫瘤廣泛性切除手術。陳先生術後恢復良好，目前僅需落實日常防曬並定期回診追蹤，以降低復發風險。

根據國健署公布資料顯示，皮膚癌在台灣十大癌症中排名第8位，台灣每年約有3,600人新診斷為皮膚癌。皮膚癌依其細胞來源可分為基底細胞癌、鱗狀細胞癌、黑色素細胞癌等等，其中以基底細胞癌最為常見。

廣告 廣告

廖澤源指出，紫外線對皮膚造成的傷害是皮膚癌的重要危險因子之一，因此基底細胞癌病灶最常出現在臉部、頭皮、耳朵、頸部等長期曝曬的部位。「高齡者、長期從事戶外活動者、經常受到陽光曝曬卻未加以防曬、皮膚反覆慢性發炎者，罹患皮膚癌的風險相對較高。」

他說明，基底細胞癌生長與擴散速度相對緩慢，遠端轉移機率低，致命風險較其他癌症小，但若未及時處理，仍可能逐步侵犯周邊及深層組織，影響外觀與功能，嚴重時甚至波及眼睛、鼻腔或口腔結構，增加後續治療難度。然而，皮膚癌在初期多半沒有明顯症狀，常被誤認為一般黑斑、痣或小傷口，若民眾未加以留意，容易錯失治療最佳時機。

辨別皮膚癌主要靠觀察皮膚變化，先由醫師進行視診與皮膚鏡檢查，觀察疑似病灶的痣或斑點是否出現不對稱、顏色不均、直徑大於6mm、外觀不斷變化，包含隆起、變厚、破皮或反覆流血結痂等症狀。必要時透過皮膚切片進行病理化驗以確認癌別。

廖澤源指出，某些皮膚癌會有獨特的皮膚鏡特徵，例如:基底細胞癌會有輻條狀區域、藍白面紗、潰瘍，都是典型病理特徵。確診後，治療方式則依腫瘤特性、大小與位置評估後續治療方式，若尚未轉移至其他器官，多以手術切除為主。皮膚癌若能在早期發現並接受治療，整體預後良好。