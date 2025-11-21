黑料連環爆！賓賓哥遭控非法勸募 衛福部出手打假

衛福部表示，經查賓賓哥團隊位於新北市，已函請新北市政府調查釐清。

網紅賓賓哥（江建樺）在台中某國中違規直播，爭議連環爆。時代力量黨主席、前立委王婉諭指控，賓賓哥長期以公益包裝流量變現，遊走在「非法勸募」的邊緣，呼籲查辦。衛福部今（21）日表示，經查相關團隊位於新北市，已依行政罰法規定，函請新北市政府調查釐清，若有違法，依相關法規處理。

王婉諭在臉書發文指出，賓賓哥在網路上打造公益網紅形象，以「發放現金、救助弱勢」開直播吸引粉絲，但多起公開直播引發爭議，包括：未經醫院許可進入醫院直播斷定病患情形、直播探訪性侵害被害人卻未遮蔽當事人影像、自稱受政府機關邀請合作遭對方否認等。

王婉諭質疑，賓賓哥是否假公益之名，製造直播事件，實際上以流量變現，越界操作斂財？她指出，也許賓賓哥口中的公益，多少還是有幫助到人的時候，但是他打著公益之名，到處抓流量，是不是才是更大的問題？放任這種「公益網紅」利用社會的善意來斂財，更可能會造成孩子們錯誤的理解，主管機關應全面介入查辦，大家也要睜開眼睛，看清楚誰才是從公益中獲利的人。

衛福部回應，經政府許可的公益勸募活動，相關資訊都會登載公益勸募管理系統，民眾可透過系統查詢，捐款前可留意有無勸募許可文號。