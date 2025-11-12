黑暗中洗澡正流行！ 醫師曝：15分鐘搞定焦慮與失眠比冥想更快安定情緒

暗黑淋浴法強調在低光環境中洗澡，協助身心進入放鬆狀態。（示意圖／Pixabay）

許多人習慣透過淋浴來洗去一整天的疲憊，讓身心重拾清爽。然而最近在社群媒體上興起一股名為「暗黑淋浴」（Dark Showering）的新風潮，主張在燈光微弱甚至全暗的環境中洗澡，透過視覺感官降噪，幫助大腦放鬆、進入修復與休息狀態。

根據《福斯新聞數位版》（Fox News Digital）報導，暗黑淋浴的養生新風潮正在社群媒體上迅速擴散。這項儀式主張在低光或黑暗環境中洗澡，藉此啟動身體放鬆機制，對於有焦慮、失眠或注意力不足困擾者特別有效。

美國精神科醫師、腦影像專家丹尼爾·艾蒙（Dr. Daniel Amen）指出，光線透過視網膜與大腦間的「視網膜下視丘通路」（retinohypothalamic tract），直接影響人體生理時鐘，視交叉上核（suprachiasmatic nucleus）。當身體感受到明亮或藍光時，會自然分泌皮質醇並抑制褪黑激素，使人維持清醒狀態。

然而，當燈光轉暗甚至關閉後，則會傳遞「安全」的訊號，活化副交感神經，進入自然的修復與休息節奏。艾蒙形容，「微光就像是調低大腦的『威脅雷達』，讓邏輯與理性再度主導思緒，進而帶來平靜與專注。」他進一步說明：「當我們減少視覺刺激，大腦的感官負荷也隨之降低。恐懼與壓力相關的腦區在接收較少訊號後，自然也就不那麼活躍。」

針對實行方式，艾蒙建議可從睡前60至90分鐘開始調暗燈光，避免頂光照明，改用柔和的橘紅色燈光取代，讓身體自然放鬆。洗澡時則可全暗或只留燈光極弱的間接照明，並搭配薰衣草、乳香等精油、保持室溫在攝氏18至20度，以及使用柔軟毛巾營造安心感。

「重點不在時間長短，而在儀式感。」他表示，15到20分鐘就足夠讓神經系統「降速」，特別適合無法進入冥想狀態的人。「這種『暗感官儀式』並非刻意去冷靜大腦，而是創造一個讓大腦自動調整的環境。」

他也補充，若黑暗讓人感到不安，可適度調整，例如加入微光、輕柔音樂或熟悉香味。「對於有創傷經歷、憂鬱傾向或解離症狀的人來說，完全黑暗可能反而增加不安。」

此外，若受限於生活作息只能在早晨洗澡，他則建議可改採「短暫冷水淋浴」作為替代方案。冷水能刺激迷走神經、降低發炎反應，並喚醒大腦進入專注狀態。「早上使用冷水可帶來活力與集中力；若用在晚上，應搭配溫熱環境，避免干擾睡眠。」艾蒙總結表示：「暗黑淋浴是一個讓神經系統獲得恢復的安靜儀式，幫助身心從日間緊繃中逐漸過渡至夜間休息模式。」

專家建議睡前在昏暗環境中沐浴，有助降低感官刺激與大腦負荷。（圖／翻攝自X，@nypost）





