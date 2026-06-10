古巴正深陷嚴重的經濟危機，燃料短缺與頻繁停電已成為生活常態。然而，古巴國家芭蕾舞團（BNC）的舞者 Laura Kamila Rojas 仍堅持在黑暗與酷熱中練舞，守護這項引以為傲的文化傳統，用藝術為民眾提供逃離現實的出口。

25 歲的古巴芭蕾舞伶 Laura Kamila Rojas 每天都要面對交通癱瘓、長時間停電與物資匱乏的挑戰。身為古巴國家芭蕾舞團（BNC）的獨舞者，她在舞台上展現出強大的氣場，但私下卻必須在燃料短缺的困境中掙扎。由於公車僅在演出日行駛，她有時甚至得步行 5 公里前往排練室，即便夜晚因停電無法使用風扇而難以入眠，她仍告訴自己：「我做得到，必須繼續前進。」

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自 1959 年革命以來，芭蕾舞在古巴文化中佔有重要地位，並在傳奇舞者 Alicia Alonso 的帶領下，發展出享譽國際的頂尖舞團。然而，現今的經濟困局讓排練變得異常艱辛。為了節省電力並讓舞者有時間回家，原本全天的排練被縮減至 4 小時。舞團總監 Viengsay Valdes 表示，儘管環境惡劣，舞者們對舞台的渴望與才華依然是支撐舞團前進的核心動力。

儘管生活艱難，古巴民眾對藝術的熱情並未消退。在哈瓦那（Havana）國家劇院，2000 個座位經常座無虛席。觀眾們頂著酷暑，搭乘人力車或步行前來觀賞。一位 52 歲的教師在看完演出後感嘆，在充滿問題的哈瓦那，看芭蕾舞就像進入一個暫時逃離現實的泡泡，「這雖然很奇特，但非常美麗」。

原文出處：黑暗中的天鵝湖！古巴芭蕾舞伶克服停電缺油堅持登台

本文由AI協作，經編輯審核後發布