黑暗勇者登場！動畫《判處勇者刑》台灣試映 豪華聲優陣容曝光

〔記者廖俐惠／綜合報導〕2026年強檔動畫《判處勇者刑》以前所未有的主題設定、廣袤的世界觀與激烈又華麗的戰鬥大場面，引起日本動畫迷的廣泛討論。為了讓觀眾能提前一睹這部作品的內容，動畫代理商羚邦亞洲宣布將提前於12月中在台北微風影城舉辦《判處勇者刑》第一集、時長一小時的試映會，屆時將邀請媒體、KOL與觀眾一同共襄盛舉。

《判處勇者刑》是由日本作家火箭商會創作的輕小說系列，めふいすと繪製插畫的作品改編，一推出就立刻獲得「2021下一部人氣輕小說大賞綜合排名第2名」與《這本輕小說真厲害！2023》單行本類別排名第3名等殊榮。動畫中，前聖騎士團長賽羅由阿座上洋平配音、劍之女神泰奧莉塔則是飯塚麻結，另外還集結石上靜香、堀江瞬、土岐隼一等人氣聲優。

故事敘述罪大惡極的罪犯們，將被處以成為勇者的刑罰，即所謂的「勇者刑」，受刑人必須與魔王軍不停地戰鬥，即便粉身碎骨也會被重新復活並且持續不停地與魔王軍戰鬥，直到勝利為止。這個被判處「勇者刑」的小隊成員包括：持續戰鬥數百年的狂戰士、史上最惡劣的小偷、擅長詐騙的政治犯、自稱國王的恐怖份子，成功率為零的暗殺者，以及因「弒殺女神」的前聖騎士團長：賽羅。在討伐魔王軍的旅程中，賽羅遇見了至今仍被隱藏的「劍之女神」泰奧莉塔，兩人訂下契約後，讓這個原本壟罩在絕望中的世界看見一絲和平希望。請關注Ani-One中文官方動畫頻道YouTube Channel。

