黑暗奇幻RPG《卡厄思夢境》推出新角色「千鶴」與排名戰玩法，簽到活動送豐富獎勵

世曼凱今（3）日宣布，由Super Creative開發的 RPG《卡厄思夢境》正式更新「銀河系災害」第一季「禁忌催化劑」第二章劇情，並推出全新戰鬥員「千鶴」、排名戰玩法「大龜裂」以及多項系統改善內容。

第二章將描繪主角一行人為了取回被盜的「弗里莫尼烏姆」而追蹤「輝夜製藥」，以及與「友紀」之間展開的追逐戰。隨著第二章開放，新內容「大龜裂」也同步新增。「大龜裂」是玩家比拚對Boss造成傷害總和的排名戰內容，將根據最高紀錄與排名等級發放各種遊戲內貨幣及限定裝飾道具。此外，「銀河系災害」專用獎勵商店中也新增了所有戰鬥員的「顯現自我意識（突破極限）」資源－「奧米伽單元碼」。

在「禁忌催化劑」故事的主要登場人物「千鶴」與「伊塚」分別作為新戰鬥員與夥伴更新。「千鶴」是5星等級的「虛無」屬性「心靈術士」戰鬥員，以可獲得強力強化卡牌的專屬技能「咒縛術」為核心展開戰鬥。特別是透過運用「黃昏的羈絆」卡牌，可以降低卡牌使用費用，減輕操作負擔。

本次也進行了多項新內容追加與系統改善。首先，為了強化與持有戰鬥員的交流，新增了訊息軟體形式的全新系統「優尼格拉姆」，並導入各戰鬥員的「偏好禮物」系統，讓客製化送禮成為可能。在「優尼格拉姆」中，會根據信賴度觸發特別事件。

也新增了常駐商店「黑魂貿易所」。在「黑魂貿易所」中，可以消耗遊玩「卡厄思顯現」、「法典」、「銀河系災害」內容獲得的「混沌結晶」，購買各種有助於成長的道具。此外，從本次更新開始，戰鬥員及夥伴升級所需的遊戲內貨幣量較之前減少80%，大幅降低了培育負擔，已消耗的貨幣將追溯適用並退還給玩家。

最後，還將舉辦為期21天的新簽到活動。將根據累計簽到天數，發放用於獲得戰鬥員與夥伴的貨幣「救援之錨」與「信號增幅錨」，以及各種成長素材、「稜鏡鏡頭」等豐富禮物。

世曼凱金柱衡事業室長表示：「除了『銀河系災害』新故事與內容外，我們也持續進行各種遊戲改善工作。特別是在強化與角色交流的同時，也不斷思考如何減輕培育負擔的方案。」

更多《卡厄思夢境》最新情報與更新內容，請持續關注官方 Facebook、YouTube 社群頻道，或造訪STOVE官方網站。

