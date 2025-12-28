黑暗料理？網友推薦皮蛋+葡萄讚好吃：口感超特別

網友推薦葡萄搭配皮蛋一起吃。（示意圖／翻攝自pexels）





有民眾在社群平台PO出新吃法，將皮蛋與葡萄組合在一起，竟然非常美味，引發熱議，甚至還有網友叫她「滾出地球」，還有網友認為或許這算是一種「葡式蛋塔」。

原PO在社群平台Threads發文分享，將三顆已剝皮的葡萄放到皮蛋黃上，並表示這樣的搭配超好吃，葡萄將皮蛋黃流心的味道緩和，非常美味。PO文不到一天就超過30萬人瀏覽，引發熱議。

有網友引用前總統蔡英文的話回應「我不確定這是一個擁有社會共識的吃法」，也有網友認為看起來有一點像雞母蟲，還有網友實測後表示「吃起來有榴槤的味道」。

還有網友表示「拿著妳的蛋萄滾遠點」、「你快點滾開啦」、「帶著你的廚餘滾出地球」、「這算不算一種葡式蛋塔」、「我貸款也要找人弄你」、「我找機會試一下，讓我猶豫兩天」、「當初是怎麼想到這樣搭的⋯」。

