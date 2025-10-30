【黑暗浴正夯】關燈洗澡竟能穩定情緒、助眠？倦怠世代最需要的療癒新方式！

（圖/adaoratherealtor ig ,bowendisign.studio ig）

現代人活得像一場永不停歇的加速賽，工作、訊息、社群都在逼迫我們「用更少，做更多」。難怪大家都說自己倦怠了。

但其實，想讓過度運轉的大腦喘口氣，不一定要飛去度假。最近在國外社群上爆紅的「黑暗浴（Dark Shower）」——關掉浴室的燈，在黑暗中洗澡——正成為新世代的紓壓儀式。

黑暗浴為什麼這麼療癒？心理學家這樣說

臨床心理學家 Rebecca Ray 博士指出：「黑暗能自然提醒大腦放慢腳步。」當光線消失、外界刺激減少，神經系統會自動從「警戒模式」切換成「休養模式」，僅僅十分鐘的黑暗沖澡，就能讓皮質醇下降、思緒變得清晰。

英國睡眠醫學會會長 Allie Hare 醫師也補充，溫熱水流能幫助放鬆肌肉，而黑暗則像「加乘劑」，能促進褪黑激素分泌，讓身體提前進入休息狀態。

她強調：「在昏暗中洗澡，能讓人更專注於身體感受，進而平靜下來，也讓入睡更容易。」

(圖/s.w.m.e.w.n ig)

倦怠世代需要的「靜音時刻」

澳洲研究顯示，超過六成的人認為「待在家也難以放鬆」，三成受訪者更坦言：「洗澡是我唯一能獨處的時間。」

這正是「黑暗浴」竄紅的原因。它不需要昂貴設備、不需技巧，只要關燈、讓水聲取代噪音，浴室就成了最安全的避風港。

養生專家 Shalin Balasuriya 指出：「黑暗浴能維護晝夜節律，幫助身體分辨白天與夜晚。」簡單來說，黑暗就是提醒身體：「該休息了。」

（圖/bowendisign.studio ig）

如何開始你的「黑暗浴」療癒儀式？

關燈或調成低光模式完全熄燈效果最好，若怕滑倒，可點一盞香氛蠟燭或間接照明。請務必把手機留在浴室外！ 調整水溫與呼吸用溫熱的水，專注感受水流觸膚的溫度與聲音，深呼吸三次，讓思緒慢下來。 搭配放鬆香氣薰衣草、依蘭依蘭能助眠放鬆，佛手柑、柑橘能清理思緒，檀香、椰子能穩定情緒。

以按摩收尾搭配一些沐浴或是按摩精油，身體乳，好好從頭到腳按摩一下，讓身心得到放鬆。

