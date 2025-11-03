黑曜石怎麼了？網熱議《天外世界2》等新單機RPG不如舊作
由前黑島工作室部分員工組成，黑曜石娛樂（Obsidian Entertainment），目前是微軟旗下 Xbox 遊戲工作室之一。過去黑曜石被認為是 RPG 領域中的佼佼者，推出過《異塵餘生：新維加斯》、《永恆之柱》和《南方四賤客：真實之杖》等優秀作品。然而最近 1 年推出的單機 RPG 作品《宣誓》（Avowed），以及《天外世界2》（The Outer Worlds 2），人數對比其他過去作品下降不少。
黑曜石娛樂過去靠著單機 RPG 聞名，然而 2025 年推出的 2 款大作《宣誓》和《天外世界2》，雖然評價在 Steam 上仍有 75%到 80%，但玩家人數卻不如過去的老作品。曾一度被認為是《上古卷軸》系列最大對手的《宣誓》，推出後 Steam 線上只有 1.9 萬人在線；另一款 10 月 30 日剛推出，同樣等了許多年的《天外世界2》，發售前購買最高級版提早進入遊戲的最高人數為 1.32 萬，但在遊戲正式推出後，人數卻沒有上升多少，反而是到上週末才衝上 1.82 萬人在線。
對比過去《異塵餘生：新維加斯》的 5.1 萬人，以及《永恆之柱》的 4.1 萬人是相當慘烈的數據，更別提《天外世界》Steam 版當年還是 Epic Games 限時獨佔，後來移植都仍有 2 萬人在線。就連同樣有登上訂閱服務 Ubisoft + 的《刺客教條：暗影者》，Steam 版首發時仍然有超過 6 萬人在線。
許多玩家第一反應就是怪罪到近幾年的 DEI，認為《宣誓》和《天外世界2》的人物設計，確實影響到了許多人的購買意願。當然，最重要的原因還有價格部分，年末新遊戲眾多，考慮到 70 美元的價格勸退許多人，可能讓玩家們更願意選擇便宜的 Xbox Game Pass 服務。其他方面，網友也提到黑曜石的遊戲多數太過保守沒創新、同時開發太多遊戲分散資源...等，雖然不錯卻也不到必玩，不會想第一時間購買，寧願等事後打折。
How in the world Obsidian still exists?
Every single game is doing worse than previous one pic.twitter.com/siyEYtOmgy
— Pirat_Nation 🔴 (@Pirat_Nation) November 1, 2025
