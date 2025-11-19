黑月能量逼近！命理師警告：全球衝突升溫加劇

台灣吠陀占星權威李靜唯指出，全球在11月下旬，將迎來衝突升溫，集體點燃導火線的臨界點。（示意圖／翻攝自pixabay）





隨著黑月能量不斷逼近，台灣吠陀占星權威李靜唯指出，太陽於11月17日進入天蠍，加上21日新月也會落在天蠍，形成太陽、火星、水逆的黑暗合相，全球在11月下旬，將迎來衝突升溫，集體點燃導火線的臨界點。

李靜唯在臉書發文表示，星象將會在11月21日時全面失序，不僅天王星會與太陽產生對衝逆行，造成地殼變動、叛變，以及各國領袖間也會產生衝突，水逆也會被太陽嚴重灼傷，導致溝通障礙、失去理性，月亮與火星的相愛相殺，使人們的內心增加不少怒氣，在無形之間形成激烈的衝突與暴動。對此，李靜唯示警，「整個世界就像被集體點燃了導火線」，每個人都認為自己是對的，沒有人願意作出退讓。

到了11月28日左右，李靜唯表示，隨著金星墜入天蠍座，並與太陽、火星形成相映的能量格局，陽性能量在世界舞台上變得更加強勢，整個星象氛圍讓世界的氣息更加陽剛、充滿對抗性與衝突張力，激情與摩擦似乎無所不在。李靜唯警告，此時可能引發性醜聞、金錢暗盤浮出水面，以及社會情緒更加兩極化。

與此同時，土星開始順行，這不僅象徵著「業力開始準備清算」，也透露出地球正在釋放長期累積的深沉壓力。李靜唯表示，隨著土星能量的推進，地球的脈動變得更加急促與不穩定，火山活動、地震，以及極端天氣的訊號都可能變得更為明顯。

李靜唯直言，如今的世界就像一台高速失控的列車，充滿緊張與不可預測的波動。尤其在國家主權、領土爭議、軍事布局、經濟金融等領域，更可能面臨劇烈震盪或重新洗牌的危機。面對這種複雜且充滿變數的局勢，李靜唯提醒，台灣需保持高度警覺，如履薄冰、謹言慎行，才能在風起雲湧的世界格局中尋得穩定與安全。

