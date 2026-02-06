黑木耳、白木耳哪種好？木耳功效營養大比拚！它是血管清道夫

黑木耳和白木耳哪一個好？兩者在營養價值上又有何不同呢？營養師林俐岑表示，黑白木耳雖然都屬於真菌類的蔬菜，但在營養成分與健康效益方面卻各有千秋，黑木耳為血管清道夫、白木耳則能潤腸，建議平常可以交替吃最好。

兩種木耳的共通優點

營養師林俐岑指出，黑白木耳都是低脂、低卡路里的食物，同時含有豐富的膳食纖維及多醣體，有助於維持腸道及免疫系統的健康。她建議，黑白木耳可以納入日常的養生飲食中，並適時輪替食用，以獲得最佳的保健效果。

黑木耳有「血管清道夫」之稱

林俐岑表示，新鮮的黑木耳雖然同樣高纖，但以非水溶性纖維居多，可以促進腸道蠕動，預防便祕問題。此外，黑木耳還富含鉀、鐵等礦物質，是素食者補充鐵質的絕佳來源。更值得一提的是，黑木耳素有「血管清道夫」之稱，甚至被譽為「食品界的阿斯匹靈」，對於維護循環系統健康有著顯著的幫助。

不過，林俐岑也提醒，體質較寒的人在食用黑木耳時，可以搭配一些溫補的食材，如紅棗、枸杞、老薑等，以平衡其寒性。

白木耳潤腸、保養呼吸道

至於新鮮的白木耳，林俐岑指出，它同樣富含膳食纖維，但以水溶性纖維為主。在烹煮過程中，白木耳會產生較多黏稠的物質，這些物質並非膠原蛋白，而是具有保水特性的水溶性纖維，能夠幫助潤腸，減少糞便乾燥難以排解的困擾。

此外，從中醫的角度來看，白木耳也有助於潤肺的功效。林俐岑建議，在秋燥的季節裡，多食用白木耳可以幫助保養呼吸道，對於調節免疫力也有一定的助益。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／林俐岑營養師

