黑木耳、白木耳哪種好？木耳功效營養大比拚！它是血管清道夫
黑木耳和白木耳哪一個好？兩者在營養價值上又有何不同呢？營養師林俐岑表示，黑白木耳雖然都屬於真菌類的蔬菜，但在營養成分與健康效益方面卻各有千秋，黑木耳為血管清道夫、白木耳則能潤腸，建議平常可以交替吃最好。
兩種木耳的共通優點
營養師林俐岑指出，黑白木耳都是低脂、低卡路里的食物，同時含有豐富的膳食纖維及多醣體，有助於維持腸道及免疫系統的健康。她建議，黑白木耳可以納入日常的養生飲食中，並適時輪替食用，以獲得最佳的保健效果。
看更多：白木耳是植物界玻尿酸！降膽固醇要吃黑木耳或白木耳？黑白木耳功效比拚
黑木耳有「血管清道夫」之稱
林俐岑表示，新鮮的黑木耳雖然同樣高纖，但以非水溶性纖維居多，可以促進腸道蠕動，預防便祕問題。此外，黑木耳還富含鉀、鐵等礦物質，是素食者補充鐵質的絕佳來源。更值得一提的是，黑木耳素有「血管清道夫」之稱，甚至被譽為「食品界的阿斯匹靈」，對於維護循環系統健康有著顯著的幫助。
不過，林俐岑也提醒，體質較寒的人在食用黑木耳時，可以搭配一些溫補的食材，如紅棗、枸杞、老薑等，以平衡其寒性。
看更多：黑木耳功效：通血管、降血脂、穩血糖 黑木耳功效與禁忌一次看
白木耳潤腸、保養呼吸道
至於新鮮的白木耳，林俐岑指出，它同樣富含膳食纖維，但以水溶性纖維為主。在烹煮過程中，白木耳會產生較多黏稠的物質，這些物質並非膠原蛋白，而是具有保水特性的水溶性纖維，能夠幫助潤腸，減少糞便乾燥難以排解的困擾。
此外，從中醫的角度來看，白木耳也有助於潤肺的功效。林俐岑建議，在秋燥的季節裡，多食用白木耳可以幫助保養呼吸道，對於調節免疫力也有一定的助益。
看更多：白木耳功效：能補膠原蛋白？6大禁忌、銀耳最強營養吃法一次看
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／林俐岑營養師
更多健康2.0報導
禽流感雞蛋流向曝！逾7000台斤最大宗在苗栗 波及5星好評店家
橄欖油名稱大亂鬥食藥署出手！將開專家會議研議修訂CNS接軌國際
它不只顧腸胃！也會影響大腦健康 研究證實：改善巴金森氏症、自閉症
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
大S離世前5日病程公開 退燒藥竟成奪命關鍵...醫曝：身體投降了
韓國KBS節目《名人生老病死的秘密》製作特輯，首度披露女星徐熙媛(大S)離世前5日的完整病程。南韓知名耳鼻喉科醫師李洛俊(이낙준)分析指出，患有心臟二尖瓣脫垂症的大S選擇泡溫泉緩解不適，加上服用退燒藥後的錯誤判斷，成為病情急遽惡化的致命關鍵。
高血壓不只有頭暈！醫點名「這幾個小毛病」完全聯想不到 一堆人中鏢
很多人以為，高血壓一定要「頭痛、頭暈、血壓爆表」才算嚴重，否則忍一忍就好。但醫師直言，真正危險的高血壓，往往不是讓你痛，而是讓你「以為沒事」，等到心肌梗塞或中風發生，才驚覺不是突然，而是一路被忽略。 高血壓原因多 幾乎無異常不適 健康管理醫院錢政平副院長表示，發生高血壓的原因，包括年齡、肥胖、遺傳、飲食、藥物和環境等因素，都有可能讓血壓升高，並且幾乎無異常不適狀態，常見許多人都是健檢才意外發現自己早已有高血壓問題。 常見這些症狀 長久恐致心血管疾病 錢政平也指出，常見高血壓問題者容易犯一個錯誤，認為身體若無明顯不適就可以不需按照時間服用醫師開立的控制血壓藥物。雖有少數高血壓患者可能會發生頭痛、頭暈、耳鳴、心悸、流鼻血、兩肩痠痛等症狀，但因這些病狀也容易被認為只是短時間發生忍一忍就過，而疏忽耽誤就醫。而最致命的是長久高血壓會提高心血管疾病發生，而心血管疾病在發生變化時總是沒有明顯症狀，等到急性併發症（心臟病、中風等心血管疾病）發作時才意識皆因長期血壓未控制良好。 採取低鈉飲食 避免血壓增高 錢政平建議，高血壓患者，平日飲食也需注意採取低鈉飲食，因攝取過多鹽，鹽分中的鈉會讓水分滯留身體中，
愈來愈多40歲猝死！醫曝驚人共同點：血脂高卻不吃藥
冬天是心血管疾病好發季節，心臟內科醫師陳冠任表示，他3日一連收治多位高血脂患者，不用藥堅信靠飲食與運動，就能維持健康，這就像行人闖紅燈過馬路，有人一輩子高血脂沒事，也有人40歲就心肌梗塞死在家裡，且後者還不少見，「如果是我就不敢賭，（可能）一次就送太平間。」
番茄不是吃了就好！醫曝「關鍵2步」讓營養全吸收
生活中心／林依蓉報導番茄裡的茄紅素好處多，但若吃法不對，營養恐大打折扣。營養醫學專家劉博仁醫師近日在臉書發文指出，番茄裡的茄紅素能降低罹癌風險、保護血管並延緩老化，不過光吃番茄並不保證能讓功效發揮，關鍵在於烹調方式是否正確。他也特別分享3道家常的蕃茄料理，教民眾完整攝取番茄的抗氧化力。
她60歲不到就肌少症走不動！醫：錯在「這種養生習慣」愈吃愈虛
「我飲食很健康啊，幾乎不吃紅肉、不碰油炸！」很多人以為，吃得清淡、少油少肉就是健康的終極密碼，但真相可能讓你大吃一驚！醫師提醒，清淡飲食可能正在悄悄掏空你的肌肉與體力。 她60歲不到，卻被診斷出
才26歲終身洗腎！醫示警年輕人「5大惡習」：加速腎臟報廢
不到40歲就被宣判一輩子要洗腎！腎臟科醫師洪永祥在臉書發文指出，年輕人洗腎是一個既震撼、又讓人心疼，更令人措手不及的警訊。在台灣，有一群人的30歲，是在一週3次、每次4小時的洗腎機旁度過，而且多數人從未想過自己會走到這一步。
很多人無糖茶都喝錯！營養師警告「胃弱少碰這1種」 去油解膩其實要喝它
茶，不僅是台灣人生活中的一部分，更被譽為「國飲」。你知道嗎？不同的茶葉「製作工藝」與「發酵程度」，使得它們在口感、香氣截然不同，甚至是對人體的健康效益上，都有著不一樣的表現。 綠茶 vs. 紅茶的營養價值 林俐岑營養師的小天地指出，茶葉「發酵」的這個「魔法」步驟，讓綠茶與紅茶的核心營養成分有了顯著差異。 ▲綠茶：抗氧化之王（代謝與美顏的首選）．核心成分：兒茶素 (EGCG)綠茶因為未經發酵，保留了大量的「兒茶素」（Catechins），其中以 EGCG 的活性最強。這是一種超強的抗氧化劑，其抗氧化能力甚至是維生素E的多倍，能有效幫助清除體內自由基，對抗細胞氧化壓力。 ．主要功效：1、促進新陳代謝：研究顯示，兒茶素能幫助提升新陳代謝率，促進脂肪燃燒。對於正在進行體重管理、想要增肌減脂的族群，運動前喝一杯無糖綠茶，能達到事半功倍的效果。2、提神醒腦：綠茶含有適量的咖啡因與維生素 C，能刺激中樞神經，幫助大腦保持清醒與專注，非常適合上班族午後提神。3、美膚抗老：由於優異的抗氧化能力，常喝綠茶有助於減少紫外線對皮膚的傷害，維持皮膚健康與透亮。．飲用建議：中醫觀點認為綠茶性質較「寒」。建議在白天
沒血便還是中鏢！68歲翁只因「這些症狀」確診大腸癌第三期 醫示警高危習慣
68歲李爺爺平時喜歡食用高油鹽的加工食品，但一向身體健康。不料近來卻出現頭暈、爬樓梯容易喘的情形，起初以為只是體力變差，至住家附近診所就診，抽血檢查發現血紅素偏低，且免疫法糞便潛血（i-FOBT）反應呈陽性，轉至台北慈濟醫院大腸直腸外科門診進一步評估。經電腦斷層與無痛大腸鏡檢查，於肝臟下方的腸道發現約3公分腫瘤，病理切片報告確診為大腸癌第三期。 大腸直腸癌高居發生率第二 不良生活型態是主因 根據衛生福利部癌症登記資料，大腸直腸癌位居國人癌症發生率第二位、死亡率第三名，過去以50歲以上族群為主，但近年明顯下降趨勢，其中不良的生活型態是主要原因，包括紅肉與加工肉品攝取過量、蔬果與膳食纖維攝取不足，以及缺乏規律運動等。此外，糖尿病、肥胖、吸菸、飲酒及長期慢性發炎，也都會增加罹癌風險。 初期幾乎無症狀 留意4大警訊 陳昱廷醫師指出，大腸癌初期多無明顯症狀，隨著腫瘤逐漸增大，才可能出現腹痛、血便、排便習慣改變或糞便變細等警訊。若腫瘤進一步堵塞腸道管徑，則可能有兩成機率導致腸阻塞，進而出現無法排氣排便或食欲不振、噁心嘔吐的情形，一旦拖延治療，就可能導致腸壁穿孔破裂，引發腹膜炎或敗血症，危及生命。
沒吃藥「逆轉糖尿病」！男只靠2招 血糖、體脂都大降
一名67歲男性糖尿病患者，透過飲食與運動，在短短2個月內達到良好的血糖控制成果，甚至進入「糖尿病緩解」狀態，過程中未使用任何藥物，同時體重、BMI、體脂率與內臟脂肪指數皆明顯下降，整體精神狀態也大幅改善。
陳宗彥聚餐後腦溢血！醫曝「高鈉配酒精」害血壓飆升
前行政院發言人、內政部前次長陳宗彥驚傳腦溢血。據了解，陳宗彥3日在台北與友人聚餐，返抵飯店後出現急性症狀送往台北馬偕醫院，4日下午開刀，目前在加護病房觀察。
紅豆湯是補鐵聖品？營養師揭密「少做1步」：吸收率低
許多人每到冬天或生理期，總會想喝碗熱紅豆湯，認為不只暖身又能補鐵，不過，營養師呂美寶提醒，紅豆確實是健康食材，但烹調方式若錯誤，添加過量的糖分，一碗常高達20至30克糖，恐攝取過多精製糖，增加身體負擔，對此分享3吃法，大幅降低用糖量、風味更好。
「瘦瘦針」爆大規模訴訟！ 數千人胃麻痺、胰臟炎 已釀17死
「瘦瘦針」爆大規模訴訟！ 數千人胃麻痺、胰臟炎 已釀17死
甲狀腺數值正常卻疲勞掉髮？恐是「橋本氏甲狀腺炎」警訊
不少民眾明明控制飲食、規律運動，體重卻始終卡關，每天醒來仍覺疲憊，頭髮掉得比以前多，腸胃蠕動變慢、容易便秘，也常感到手腳冰冷。營養師呂美寶指出，除了胰島素阻抗需要評估，甲狀腺荷爾蒙也是關鍵角色，卻經常被低估。
減重名醫成功減肥25公斤全靠這幾招！不用節食、激烈運動保證健康瘦
39歲減重醫師李唐越體重曾飆升到94公斤，還曾被病人質疑「胖成這樣，有什麼資格叫我減肥」，後來他下定決心減肥，但也面臨多次失敗挫折，最後靠著2關鍵，成功減肥25公斤。 減重醫師體重飆破90公斤、
醫起看／男性雄風不只靠運動 醫點名1蔬菜是關鍵
醫起看／男性雄風不只靠運動 醫點名1蔬菜是關鍵
大S為何5天就病逝？韓醫揭 「泡溫泉＋吃退燒藥」成致命關鍵
已故女星大S去年2月在日本罹患流感，短短5天就撒手人寰，讓在場陪伴的親友相當錯愕，知名耳鼻喉科醫師李樂俊（이낙준）上韓綜節目《名人生老病死的秘密》時，點出造成大S喪命關鍵在於「泡溫泉」以及「吃退燒藥」。
早餐吃「這個」竟是脂肪囤積元凶！醫推薦超級早餐 穩定血糖和情緒
你是否常常吃完早餐，不到中午就餓到發慌、精神不濟？中醫師王大元指出，這其實是身體發出的警訊！每天的能量泉源都來自腸胃，吃對早餐，不僅能讓你思緒清晰，更是避免脂肪囤積的關鍵第一步。 早餐抓緊7～9
做完大腸鏡失禁！4旬男「1天換3次內褲」 醫：尿液灌到大腸了
一名40多歲男性因出現疑似失禁情形，在太太陪同下前往醫院門診就醫。該名男子近來每天需更換多次內褲，內褲上常殘留黃色汙漬，但本人認為只是偶爾控制不住、情況不嚴重，與太太對病情的認知落差甚大。對此，外科醫師陳榮堅表示，臨床上若出現反覆滲便或異常分泌物，往往並非單純失禁問題，背後可能潛藏腸道或泌尿系統病變，民眾不可掉以輕心。
友人進香突倒地...腦血管爆了！譚敦慈嘆：她自認血壓正常不吃藥
前行政院發言人陳宗彥疑似二度腦溢血，4日於台北馬偕緊急開刀，目前還在危險期。腦血管在寒冷季節突然破裂，對高血壓患者來說可能是致命危機。無毒教母譚敦慈透露，一位罹患高血壓的友人因未按時服藥，某日進香時突然倒地失去呼吸，緊急送醫後電腦斷層檢查發現腦內血管爆裂，整個腦部充滿血液，確診為腦溢血，經搶救才保住性命。
不算熱量也能瘦！百萬YTR甩13公斤 211餐盤是關鍵
百萬訂閱YouTuber魚乾透過社群平台分享減重經驗，她在3年內從64公斤減至51公斤，成功甩掉13公斤體重。魚乾強調自己並非透過極端節食或大量運動達成目標，而是在一次健康檢查發現體脂肪過高後，才真正下定決心改變飲食習慣。