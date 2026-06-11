黑松原料成本內降外升 與立頓再合作推新品
[NOWNEWS今日新聞] 黑松今（11）日舉辦法說會，財務處處長杜居燦指出，黑松目前飲品占比約55%，雖然面臨今年原料成本波動，不過整體而言，內容物成本下降幅度仍大於包材成本上升幅度，後續仍須看國際局勢走向而定。另，目前第二季為新品上市時間，與立頓合作推出新飲品，合作也邁入「第三個5年」。
飲料酒類55比45 保健食品定位「第三隻腳」
杜居燦說，黑松在飲料與酒類營收占比約為55：45。去年底首家酒類專賣店「黑松酒覓」開幕後，實際表現較原先預期略佳，但由於營運時間僅數個月，仍難以從財務數據上看出明顯成效。整體表現優於預期，因此規劃今年8月在新北板橋再開設第二家門市。
另外，黑松與國際品牌立頓合作邁入第11年。杜居燦說，立頓的合作是5年一約，目前進入到第三個5年，在第二季飲料業水頭之計也推出紅茶相關新品4款，分別針對餐飲超市的大瓶容量以及便利商店小容量有不同品項，都是主打瞄準清爽、無負擔的飲料。
不過，今年受到國際情勢與原物料價格波動對獲利的影響，飲料包裝包括PET瓶、收縮膜及瓶蓋等，會受到塑化原料影響。杜居燦表示，預期外包裝的成本上漲影響會慢慢顯現，但同時內容物成本也呈現下降趨勢，例如糖價已有些微回落，先前大幅上漲的咖啡價格近期也出現修正，因此形成部分抵銷效果；不過未來走勢仍須視國際局勢及戰爭發展而定。
至於保健食品事業，杜居燦說，黑松持續投入新品研發與產品更新，例如今年已重新推出「人蔘精」產品；還有一至兩項新產品正在開發中，待時機成熟後將推出上市。他強調，自疫情後董事長張斌堂即將保健食品定位為黑松的「第三隻腳」，希望持續擴大相關業務規模。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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