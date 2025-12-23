黑松強攻酒類市場 首間實體店「酒覓」成焦點

台灣知名飲料廠黑松昨（23）日舉辦法人說明會，在創業100週年的重要時刻，董事長張斌堂帶領經營團隊，在資產管理、品牌進化及智慧生產等全方位布局。儘管市場環境變動快速，黑松今年前三季累計營業收入達73.08億元，稅後每股盈餘（EPS）來到1.57元，展現出老牌企業的經營韌性，並在12月初設立首間實體店「黑松酒覓」，結合酒類專賣店與輕酒吧搶佔市場。

坐擁7.5萬坪土地 微風租金穩健入帳

黑松長期以來被投資人視為資產實力雄厚的指標企業。根據資料，黑松集團目前控股的不動產版圖極具規模，全台持有的土地總面積達75,303坪，建物面積亦將近7萬坪。截至2025年9月底，這些土地的帳面淨值合計約73.31億元。

其中，最受外界矚目的莫過於位於台北市大安區敦化段的「微風廣場」土地。這塊佔地約5,115坪的精華地段，由子公司黑松資產管理公司持有，目前帳面淨值接近40億元。財務處長杜居燦指出，微風廣場土地目前全數出租，預計2025年全年將穩定挹注約5.5億元的租金收入；此外，黑松亦積極優化資產配置，包含因應營運需求購入台南鹽東段土地，部分用於自用物流，部分則穩定出租，每年可貢獻約240萬元租金，深坑永安段與台北通化段的不動產，合計年租金收益亦有約4,500萬元規模。

跨足實體通路 「酒覓」新商模亮相

在本業經營方面，黑松今年前三季的營收比重以飲料及生技產品佔60％為大宗，酒類代理及銷售則佔40％。為了打破傳統代理模式並更貼近消費者，黑松於今年12月3日正式開幕了全台首家跨品類複合式酒類專賣店「黑松酒覓（LIQUOR EXPLORER）」。

「黑松酒覓」象徵著黑松從B2B邁向B2C經營模式的重要一步。該店結合了傳統酒專的豐富品項與時尚酒吧的「調飲吧」概念，提供「購酒、輕飲、探索」的綜合體驗，目前店內陳設包含知名的「58 金高千日醇」、跨界開發的「桶陳高粱酒」以及CHOYA梅酒等近千種酒款。

杜居燦表示，透過這種新型態營運模式，能更直接地獲取市場反饋，並進一步開發包含年輕客群與女性市場的新客群。

2026目標 智慧產銷與綠色智造並進

展望未來，黑松將營運重點聚焦於「永續」與「智能」，公司已設定2030年目標邁向永續轉型，並呼應聯合國SDGs指標，推動節能減碳與智能生產。2026年的經營目標明確畫分為產品面、生產面與產銷面三大方向。

在生產與產銷端，黑松計畫全面推動數位化能源管理及數據整合系統，目標是實現產、銷、存的即時資訊流應用，以精準應對市場波動；而在環保面，公司積極推動自有品牌減塑與產品綠色設計，目前黑松已有11項飲料產品取得碳足跡標籤，並連續三年入圍「商周碳·競爭力100強」，顯示其在 ESG 實績上的領先地位 。

此外，黑松今年在數位通路的表現亦不遑多讓，受惠於消費習慣轉變及「黑松100週年」相關數位操作，飲料電商業績在今年前三季逆勢增長了37％，未來也將持續布局。