黑松拚穩中求成長 張斌堂：中高齡飲品與酒類並進

（中央社記者何秀玲台北14日電）黑松董事長張斌堂表示，2025年希望已是營運谷底，今年將力拚「穩中求成長」，除了持續深耕主力飲品發展外，也將研發中高齡適飲與無糖飲料、跨足酒類實體通路，並投資綠色生產，做為3大發展目標。

黑松今天舉辦媒體交流會。黑松2025年全年營收為新台幣95.1億元，年減7.24%，結束連續2年站上百億元大關的走勢，張斌堂說，2025年前3季飲料和酒類營收占比分別為55%比45%，由於飲料毛利相較酒類高，希望今年持續維持一定占比，但最終還是以提升整體營收為努力方向。

談到今年3大發展，他表示，首先將加強研發中高齡適飲與無糖飲料，主要是民眾健康意識提升，也因應台灣邁入超高齡社會。黑松過往飲品多以「愉悅暢快型」為主，現在也思考主打愉悅暢快，未來或許可在製程上加入更多健康元素，但產品不會特別標示鎖定中高齡群族，而是希望全齡皆能飲用。

他舉例，黑松在中國大陸銷售表現不錯的油切麥茶，雖未強調健康訴求，卻受到不少中高齡者消費者青睞，甚至拿來做為茶泡飯使用；若產品能同時吸引年輕族群與中高齡族群，也有助擴大客群基礎。

黑松第2大發展為「跨足酒類實體通路」。2025年底宣布跨足酒類實體門市經營，此為黑松第一家面對消費者的酒品專賣店，以「酒類販售門市」結合「輕酒吧」模式，不僅販售黑松代理酒品，也展售其他品牌酒類。

黑松主管表示，目前銷售表現以金門高粱最佳，且女性消費者占比不低，預計今年下半年將於雙北再開出一家門市，展店速度將視營運狀況調整，待模式成熟後再往中南部布局。

第3項則為投資綠色生產。張斌堂指出，今年將加速產品綠色設計，預計完成黑松沙士、汽水等產品包裝調整，包含新瓶型與瓶標設計，例如將塑膠長標改為短標，以符合減塑與循環經濟原則。

另外，2025年黑松受咖啡豆高漲影響，衝擊獲利，張斌堂說，以採購金額來看，咖啡近期都是原料採購金額前5名內，而咖啡豆成本各品類本就偏高，2025年又高漲逾3成，增加成本3400萬元，目前更擴增至3700萬元；但面對超商現煮咖啡的激烈競爭，是否漲價仍須審慎評估。

小提醒：禁止酒駕，飲酒勿開車，飲酒過量，有害健康。（編輯：楊凱翔）1150114