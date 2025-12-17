黑松深耕環境教育有成 桃園第一所「永久綠旗」學校誕生

社子國小學生於綠旗認證時向委員展示校園落葉堆肥製作過程。（圖：黑松教育基金會提供）



位於稻田間的社子國小，全校僅有58名學生，甚至一度面臨廢校危機。校長賴美娟於2018年到任，發現位於「桃園最大米倉－新屋」的這所學校擁有發展食農教育與客家文化教育的潛力，於是積極與黑松教育基金會合作，一步一步建立社子國小獨有的校本課程，並於12月締造了重要里程碑，成功通過第四次綠旗認證，成為桃園第一所「永久綠旗」學校！

黑松教育基金會陪伴學校推動環境教育，透過「綠+校園生態計畫」，幫助夥伴學校推動生態學校，爭取「臺美生態學校認證」，至今已協助37所學校取得認證，今年更榮獲環境部頒發「生態學校卓越貢獻獎」，成果斐然。

黑松教育基金會從黑松中壢廠所在地桃園出發，透過「愛地兒點子計畫」、「綠+校園生態計畫」、「尋。耕課程計畫」，與多所學校合作發展環境教育。自2016年起，夥伴學校社子國小即開始參與「綠+校園生態計畫」，從最初的「臺美生態學校認證」銅牌、銀牌開始累積實力，九年來已累計取得四面綠旗，成為桃園第一所獲得「永久綠旗」的學校，同時也在今年獲得「桃園市環境教育獎」肯定，將代表桃園角逐「國家環境教育獎」，充分展現企業與學校攜手合作，在環境教育的道路上走得穩、走得遠的豐碩成果。桃園市教育局長劉仲成表示：「社子國小充分展現學校將教育局推動的環境教育政策，落實於課程與行動中的具體成果。期待未來透過教育局與學校的共同努力，持續培育具環境責任感的下一代。」

環境教育帶來的改變，最動人之處也體現在孩子身上。曾經在其他地方被反覆批評的孩子來到社子國小，眼裡竟有了光。在這次準備臺美生態學校認證時，老師安排愛畫畫的孩子繪製落葉堆肥介紹海報、生態行動團隊簽名板，孩子自信地在委員面前介紹作品，絲毫看不出以往被否定的陰霾。另，為了打開孩子的視野，社子國小首次安排國際參訪交流，透過日本觀光局媒合兩所日本小學進行交流。

黑松教育基金會董事長張斌堂驕傲地表示：「看著社子國小一路走來的改變，讓我們更確定，基金會走在正確的道路上。」黑松教育基金會期盼，未來能與社子國小攜手建立生態學校網絡，陪伴更多學校推動環境教育，回應聯合國永續發展目標（SDGs）第四項優質教育（Quality Education），並實現「讓孩子以在地為榮，實現環境與社會永續」的願景！