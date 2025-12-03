黑松瞄準消費者3通點 首度跨足實體店

▲黑松總經理張智鈞指出「黑松以『超越代理』的營運方針，持續拓展酒類市場，明年黑松將邁入101週年，黑松第一家實體通路象徵我們在酒類領域從代理走向更完整的服務布局。」。（圖／記者李青縈攝）。

[NOWnews今日新聞] 我國百年飲料企業黑松即將邁入101週年，作為首批代理洋酒的品牌，經營逾30年之際，決定跨足實體通路，第一間酒類專賣店「黑松酒覓」今（3）日開幕。黑松總經理張智鈞指出，從B2B增加B2C，希望從代理走向更完整服務；明年預計在雙北開出第二間實體店面。

黑松在1987年政府首度對外開放洋酒市場即開始代理酒類品牌，截至目前酒類營收已占整體公司超過4成。憑藉30多年來蓄積的國內酒類市場洞察及品牌行銷優勢，黑松代理事業一處處長劉景森指出，觀察出消費者在實體通路購買酒有三項考量，因此決定切入實體店。

劉景森說，消費者會擔心買到假酒，或是擔憂清酒等低酒精濃度酒類沒有適當保存；再者，酒類百百種不知道要挑選哪一款酒，或是有送禮需求時，希望有人提供專業建議。最後是「單杯購買」，讓民眾可以在眾多選擇中，有更彈性選擇，並且有專業知識跟品飲技巧分享。

劉景森表示，有別於傳統酒類專賣店，主要僅提供商品銷售，「黑松酒覓」規劃「酒品販售區」、「輕酒吧」、「品飲區」、「交流互動區」、「恆溫酒窖」五大空間，打造國內第一個結合酒專跟酒吧的通路。有別於其他酒專，不僅提供單杯購買，還有提供以「58白金龍」、「緞金龍」、「創世者桶陳金門高粱酒」等為基酒的調酒。

張智鈞表示，明年計劃在雙北擴這二間實體店面，並計劃擴散到全國。首間店選址考量人流眾多，並且附近公司行號眾多，也靠近社區，期待消費者能享受到全新型態的購酒體驗。

為慶祝「黑松酒覓」盛大開幕，黑松邀請「創世者桶陳金門高粱酒」系列酒款形象大使──韓國男團SUPER JUNIOR隊長利特作為開幕嘉賓，並推出專屬調酒「利特特調」，以「創世者 x CHOYA」金門高粱酒為基底調製，入口綻放香草甜香、水果清香及木質調風味，「利特特調」即日起至1月16日前在「黑松酒覓」限時販售。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！



