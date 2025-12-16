黑松首家「黑松酒覓」門市開幕 5大功能區打造一站式酒迷體驗

黑松（1234）近日正式開幕首家「黑松酒覓」門市，邁向101周年之際，開啟全新事業版圖。黑松酒覓突破傳統通路框架，以「酒類販售門市」結合「輕酒吧」的新型態模式，提供消費者從選酒、品酩到購買的完整體驗。

百年品牌如何從代理走向完整服務？

黑松自1987年政府開放洋酒市場起，即開始酒類品牌代理，30多年來累積豐富市場洞察與行銷優勢，酒類營收已占公司總收入超過4成。

為了更即時掌握市場需求，黑松首度跨足實體通路，打造「黑松酒覓」酒類專賣店，期望提供更直接、貼近需求的服務，並建立下一世紀的成長動能。黑松總經理張智鈞表示，「這家實體門市象徵黑松在酒類領域從代理走向完整服務的布局。」

你能在一間店找到哪些珍稀酒款？

位於台北捷運南京三民站旁的「黑松酒覓」，精選國內外知名酒款，橫跨高粱酒、葡萄酒、威士忌、清酒、利口酒等多種品類。

除了人氣品牌如CHOYA、黑松白鹿清酒、人頭馬、十四代清酒、大摩，也提供珍稀酒款如「創世者皇者雪莉桶陳金門高粱酒」及限量3.5L「創世者桶陳金門高粱酒」（全台僅6千瓶），讓酒迷享受門市專屬購酒驚喜。

首創「酒類專賣店×輕酒吧」新型態門市

黑松酒覓突破傳統單一販售模式，規劃「酒品販售區」、「輕酒吧」、「品飲區」、「交流互動區」及「恆溫酒窖」5大功能區。

輕酒吧提供多款獨家調酒，選用58白金龍、緞金龍及創世者桶陳金門高粱酒等酒款為基底，翻玩經典高粱風味。

專業恆溫葡萄酒窖全年保持15°C，確保酒品品質與風味。未來，黑松計畫將門市擴展至全台，並透過低污染、節能建材取得綠裝修黃金級認證，展現品牌永續承諾。

黑松酒覓將酒類專賣店結合「輕酒吧」經營模式，提供多款獨家調酒。（黑松提供）

如何讓每位消費者都享受專屬服務？

黑松酒覓導入全方位會員制度，消費積點可換限量酒品購買權、單杯品飲優惠、折扣及品飲會資格。

針對企業、社團及團購，提供客製化標籤、包裝、專屬瓶身與禮盒服務，滿足多元需求。此外，門市將定期舉辦品酒會，讓消費者一站式選酒、購酒、品酒，形成獨一無二的「黑松酒覓生態圈」。

