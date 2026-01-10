黑林鴿迷航撞傷 救治後野放

新北市動保處救援一隻罕見迷航鳥類「黑林鴿」。 （新北市動保處提供）

一隻疑似烏鴉的鳥類誤闖新北市八里區台北港一處物流倉儲室內，疑因撞擊玻璃受傷無法飛行；動保處接獲通報，派員前往救援，發現該鳥並非烏鴉，確認是罕見的迷航鳥類「黑林鴿」，經帶回動保處醫療中心進行兩個多月治療及後續檢查與復健，恢復飛行能力後日前順利野放重返自然。

動保處獸醫師黃仲煜表示，黑林鴿外觀全黑、羽毛具藍綠色金屬光澤，外型與烏鴉相似易遭誤認。黑林鴿主要分布於日本及南韓沿岸島嶼，具備長距離跨海飛行能力，在台灣屬於罕見的迷航鳥類，平時不易見到。

這次闖台北港物流倉儲室內受傷的黑林鴿，檢查發現因撞擊造成額頭外傷，並出現下肢癱瘓、無法站立等神經症狀，初期傷勢評估並不樂觀。動保處醫療團隊歷經兩個多月的治療與照護後，黑林鴿傷勢逐步改善，不僅恢復站立能力，飛行狀況亦達野外生存標準。

動保處長楊淑方表示，經專業評估確認黑林鴿健康狀況穩定，且具備自主覓食與飛行能力後，動保處選擇適當地點後已於日前順利野放，讓牠重返自然環境。